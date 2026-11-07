Asırlık okul yeni nesilleri yetiştiriyor

SAVAŞ yıllarının ardından kent ekonomisini canlandırmak ve milli ekonominin temellerini atmak amacıyla 1924'te kurulan Lisan ve Ticaret Mektebi, bugün İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla öğrencilerini iş dünyasına hazırlamaya devam ediyor. İzmir'de 102 yıl önce eğitim öğretime başlanan lise, ticaret hayatına nitelikli insanlar kazandırıyor. İzmir'de, 24 Şubat 1924'te, Göztepe'deki Sait Paşa Konağı'nda Lisan ve Ticaret Mektebi kuruldu. Okul, 22 öğrenciyle eğitime başladı. İkinci eğitim yılında 120 öğrenciye ulaşan kurumun mevcut binası yetersiz kaldı. Bunun üzerine okul, 1935'te geçmişte Fransız okulu olarak kullanılan ve Kurtuluş Savaşı'ndan sonra boş kalan Konak ilçesindeki binaya taşındı.
TİCARET LİSESİNİN TEMELİ
Okul müdürü Sezgi Özcan Işık, 865 öğrencisi olan okulda 80 öğretmenin görev yaptığını söyledi. Işık, "Geçmişe dayanan ve büyük bir emek verilmiş bir okulu devam ettirmek benim için hem sorumluluk hem de çok gurur verici" dedi. Kentte ticaretle uğraşan birçok kişinin bu okuldan mezun olduğunu anlatan Işık, "İzmir Ticaret Odası'ndaki birçok üye de bizden mezun. Aslında ticaret liselerinin temel taşını oluşturuyoruz. Bu okulda çok iyi eğitim verildiğini, iyi bir kadronun olduğunu düşünüyorum. İzmir'in ticaretine, Türk ticaretine yön vermiş birçok iş insanı yetiştirdik. Yine bu misyonumuza devam edeceğiz. İzmir'in ticaretine yön veren iş insanları yetiştireceğiz" ifadesini kullandı. Muhasebe bölümü öğrencisi Mavi Ada Atlı da okulunu sevdiğini, İngilizce eğitiminin kendisine katkı sağladığını belirtti.
ÖĞRENCİLER ÇOK ŞANSLI
Dış ticaret alanında eğitim gören Aybey Sönmez de annesinin mali müşavir olduğunu vurgulayarak, "Ben de mali müşavir olmak istediğim için bu bölümdeyim. Güzel bir okula geldiğim için memnunum" dedi. Aynı bölümdeki Nisanur Sincer de okuldaki eğitim kalitesinden memnun olduğunu kaydederek "En iyi muhasebe bölümüne gelmiş gibi hissediyorum. Okulumu çok seviyorum. Buraya geldiğim için kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.