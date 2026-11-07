Asırlık okul yeni nesilleri yetiştiriyor

TİCARET LİSESİNİN TEMELİ

Okul müdürü Sezgi Özcan Işık, 865 öğrencisi olan okulda 80 öğretmenin görev yaptığını söyledi. Işık, "Geçmişe dayanan ve büyük bir emek verilmiş bir okulu devam ettirmek benim için hem sorumluluk hem de çok gurur verici" dedi. Kentte ticaretle uğraşan birçok kişinin bu okuldan mezun olduğunu anlatan Işık, "İzmir Ticaret Odası'ndaki birçok üye de bizden mezun. Aslında ticaret liselerinin temel taşını oluşturuyoruz. Bu okulda çok iyi eğitim verildiğini, iyi bir kadronun olduğunu düşünüyorum. İzmir'in ticaretine, Türk ticaretine yön vermiş birçok iş insanı yetiştirdik. Yine bu misyonumuza devam edeceğiz. İzmir'in ticaretine yön veren iş insanları yetiştireceğiz" ifadesini kullandı. Muhasebe bölümü öğrencisi Mavi Ada Atlı da okulunu sevdiğini, İngilizce eğitiminin kendisine katkı sağladığını belirtti.