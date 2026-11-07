Cehennem Necati’nin sağ kolu düştü

TÜRKIYE ve Avrupa'da korku salan "Cehennem Melekleri" organize suç örgütüne yönelik süreç, lider "Cehennem Necati" lakaplı Necati Coşkun Arabacı'nın Sırbistan'dan Türkiye'ye giriş yaparken havalimanında yakalanmasıyla başlamıştı. Liderin gözaltına alınmasının ardından, örgütün eylem hazırlıklarını koordine ettiği ileri sürülen iki numaralı ismi Adem Papağan izini kaybettirerek firar etse de yakayı ele verdi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, çetenin karanlık faaliyetlerini deşifre eden dev bir iddianame hazırladı. Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre Papağan, çete lideri Necati Arabacı'dan aldığı talimatla eğlence mekanlarını haraca bağladı. Örgüt içindeki lüks ve hiyerarşik ödül mekanizması da doğrudan resmi ifadelere dayandırıldı. Dosya kapsamında şüpheli ve tanık olarak ifadesi alınan, Adem Papağan'ın kız arkadaşı Nazlı M., Papağan'ın örgüt içerisindeki "başarılı" infaz ve saha hizmetlerinden dolayı lider Necati Coşkun Arabacı tarafından kendisine lüks bir Porsche marka araç tahsis edildiğini doğrudan itiraf etti. İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın sonunda ise Necati Coşkun Arabacı, "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", Adem Papağan'ın koordine ettiği sahadaki eylemleri azmettirmekten "Kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 15 yıl 6 ay (15,5 yıl) hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezanın ardından Papağan içinde çember daraldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Papağan, saklandığı Manisa'da gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.