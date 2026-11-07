İzmir Foça’da yelken heyecanı! Dereceye giren sporcular belli oldu

İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen TYF Yelken Ligi MW Phokaia Beach Resort Kupası Optimist Junior 1. Ayak Yarışları tamamlandı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden 41 kulüp ve 247 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye giren isimler belli oldu.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun (TYF) 2026-2027 faaliyet programında yer alan TYF Yelken Ligi MW Phokaia Beach Resort Kupası Optimist Junior 1. Ayak Yarışları, 2-6 Kasım tarihleri arasında İzmir'in Foça ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri niteliği taşıyan organizasyonda 41 kulüpten 247 sporcu mücadele etti. Orak, Metelik ve Atatürk adaları arasındaki parkurda yapılan yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Dört gün süren mücadelelerin ardından kategorilerinde başarılı olan sporcular belirlendi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR BELLİ OLDU

Optimist Junior Genel kategorisinde Yalıkavak Yelken Spor Kulübü'nden Can Ulusoy birinci olurken, Foça Yelken İhtisas Kulübü'nden Elif Şener ikinci ve Turgutreis Yelken Spor Kulübü'nden Çakıl Aygün üçüncü sırayı aldı.

Optimist Junior Kızlar kategorisinde ise Foça Yelken İhtisas Kulübü'nden Elif Şener birinciliği elde etti. Turgutreis Yelken Spor Kulübü'nden Çakıl Aygün ikinci ve Karşıyaka Spor Kulübü Yelken Şubesi'nden Mila Aylin Mason üçüncü sırada yer aldı.

BAŞARILI SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül törenine Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, TYF Asbaşkanı Murat Şener, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, ETİK Başkan Yardımcısı ve MW Phokaia Beach Resort Genel Müdürü Bilge Durdu İşler, ilçe protokolü, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, organizasyonda mücadele eden sporcuları ve ailelerini tebrik etti. Aydın, yarışların düzenlenmesinde emeği geçen federasyon yetkilileri ile organizasyona destek verenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.