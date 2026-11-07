İzmir Ödemiş'te sürpriz ziyaret! Başkan Tugay: Oturma ve dinlenme lüksümüz yok

"BU BÜYÜK AİLE ÇOK KIYMETLİ"

Başkan Tugay'ın ilk durağı AK Parti Ödemiş İlçe Başkanlığı oldu. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel, ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Tugay, ilçenin öncelikli sorunları hakkında bilgi aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, ziyarette yaptığı açıklamada hizmet vurgusu yaparak şöyle konuştu: "Bizler bu görevlere ülkemize, vatanımıza ve milletimize hizmet edelim diye geldik. Her zaman öyle oldu. Her zaman amacımız buydu. AK Parti, büyük bir Türkiye idealine inanan, milletin her ferdine saygısı olan ve herkesi ayrı ayrı kucaklayan bir siyasi parti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli siyasi hareketlerinden birisi. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. AK Partili olsun olmasın, herkesin bildiği bir gerçek var. AK Parti'nin bütün teşkilat mensupları bu davaya inandıkları için her koşulda kapı kapı gezen ve insanların sorunlarına çözüm bulmaya çalışan insanlardır. Bu büyük aile çok kıymetli. Ben de bu ailenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum."