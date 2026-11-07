İzmir’de acı olay! Estetik ameliyat sonrası vefat eden doktor toprağa verildi

İZMIR'IN Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren evli, 2 çocuk annesi Dr. Emine Yılmaz (60) için Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Yılmaz'ın eşi Dr. Turgut Yılmaz, çocukları Yağmur Yılmaz, Bartu Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Emine Yılmaz'ın cenazesi, Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili konuşan eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Plastik estetik operasyon sonrasında Derin Ven Tromboz'a (DVT) bağlı kardiyak arrest gelişti. Birkaç gün yoğun bakımdan sonra vefat etti. Radyoloji uzmanıyım. Ameliyatın uzun sürdüğünü ve kan sulandırıcı ilaç başlanmadığını düşünüyorum. Yasal süreç başlattık, takipçisi olacağız. Çok üzüntülüyüm. Söyleyebilecek bir şey bulamıyorum" dedi.