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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi alarmı! GDZ Elektrik ilçe ilçe açıkladı: 8 Kasım Pazar İzmir'de dev elektrik kesintisi...

İzmir'de elektrik kesintisi alarmı! GDZ Elektrik ilçe ilçe açıkladı: 8 Kasım Pazar İzmir'de dev elektrik kesintisi...

İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. GDZ Elektrik'in bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında hazırladığı programda çok sayıda ilçe ve mahalle yer aldı. Pazar günü vatandaşlar elektriklerin hangi saatlerde kesileceğini araştırmaya başladı. Peki 8 Kasım'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. GDZ Elektrik'in bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında hazırladığı programda çok sayıda ilçe ve mahalle yer aldı. Pazar günü vatandaşlar elektriklerin hangi saatlerde kesileceğini araştırmaya başladı. Peki 8 Kasım'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintileri...

BAYINDIR / İZMİR

11:00 - 14:00

Hatay

Sadıkpaşa

11:00 - 14:00

Hatay

Sadıkpaşa

Yeni

BERGAMA / İZMİR

09:30 - 13:00

Küçükkaya (Küçükkaya Köy Yolu, Yalnızev Köyü İç Yolu), Yalnızev

10:00 - 14:00

Zeytindağ



BORNOVA / İZMİR

12:00 - 13:00

Kemalpaşa

DİKİLİ / İZMİR

10:00 - 14:00

Çandarlı

FOÇA / İZMİR

09:00 - 17:00

Fatih

09:00 - 17:00

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

KARABURUN / İZMİR

09:00 - 17:00

Mordoğan

KARŞIYAKA / İZMİR

08:00 - 08:30

Donanmacı

Tuna

KEMALPAŞA / İZMİR

09:00 - 17:00

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet

Armutlu Hürriyet

Aşağıkızılca

09:00 - 16:00

Mehmet Akif Ersoy

Örnekköy, Soğukpınar

Yukarıkızılca Merkez

KINIK / İZMİR

10:00 - 13:00

Arpadere

Bağalan

Büyükoba

Çaltı

Çanköy

Değirmencieli

Elmadere

Fatih

Kalemköy

Kınık OSB

Kocaömer

Yaylaköy

KİRAZ / İZMİR

09:30 - 10:30

Çanakçı

Emenler

Ovacık

Pınarbaşı

Uzunköy

Veliler

09:30 - 17:30

Çanakçı

Ovacık

Uzunköy

17:00 - 18:00

Çanakçı

Emenler

Ovacık

Pınarbaşı

Uzunköy

Veliler

MENEMEN / İZMİR

12:00 - 16:00

85. Yıl Cumhuriyet, Kesik

10:00 - 16:00

Gölcük

İncirli Pınar

ÖDEMİŞ / İZMİR

09:00 - 12:00

Demircili

Karadoğan

Üç Eylül

11:00 - 15:00

Demircili

Seyrekli

TORBALI / İZMİR

13:00 - 17:00

İstiklal, Yazıbaşı

URLA / İZMİR

04:00 - 05:00

Balıklıova

Gülbahçe

BUCA / İZMİR

09:00 - 13:00

Seyhan

09:00 - 13:00

Seyhan

13:00 - 17:00

Güven

Laleli

Yiğitler

13:00 - 17:00

Çaldıran

KONAK / İZMİR

13:00 - 17:00

Lale

09:00 - 15:00

Halkapınar

Mersinli

ÇİĞLİ / İZMİR

09:00 - 13:00

Küçük Çiğli

BAYRAKLI / İZMİR

09:00 - 10:00

Alpaslan

Cengizhan

Muhittin Erener

10:00 - 14:00

Alpaslan

Cengizhan

Çiçek

KARABAĞLAR / İZMİR

08:30 - 10:30

Umut

11:00 - 13:00

Devrim

Kibar

Umut

13:30 - 15:30

Gazi

16:00 - 17:00

Bahar

Çalıkuşu

Cennetoğlu

General Asım Gündüz

08:00 - 14:00

Osman Aksüner

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