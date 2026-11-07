İzmir'de elektrik kesintisi alarmı! GDZ Elektrik ilçe ilçe açıkladı: 8 Kasım Pazar İzmir'de dev elektrik kesintisi...

İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. GDZ Elektrik'in bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında hazırladığı programda çok sayıda ilçe ve mahalle yer aldı. Pazar günü vatandaşlar elektriklerin hangi saatlerde kesileceğini araştırmaya başladı. Peki 8 Kasım'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintileri...
BAYINDIR / İZMİR
11:00 - 14:00
Hatay
Sadıkpaşa
11:00 - 14:00
Hatay
Sadıkpaşa
Yeni
BERGAMA / İZMİR
09:30 - 13:00
Küçükkaya (Küçükkaya Köy Yolu, Yalnızev Köyü İç Yolu), Yalnızev
10:00 - 14:00
Zeytindağ
KEMALPAŞA / İZMİR
09:00 - 17:00
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
Aşağıkızılca
09:00 - 16:00
Mehmet Akif Ersoy
Örnekköy, Soğukpınar
Yukarıkızılca Merkez
KINIK / İZMİR
10:00 - 13:00
Arpadere
Bağalan
Büyükoba
Çaltı
Çanköy
Değirmencieli
Elmadere
Fatih
Kalemköy
Kınık OSB
Kocaömer
Yaylaköy
KİRAZ / İZMİR
09:30 - 10:30
Çanakçı
Emenler
Ovacık
Pınarbaşı
Uzunköy
Veliler
09:30 - 17:30
Çanakçı
Ovacık
Uzunköy
17:00 - 18:00
Çanakçı
Emenler
Ovacık
Pınarbaşı
Uzunköy
Veliler
MENEMEN / İZMİR
12:00 - 16:00
85. Yıl Cumhuriyet, Kesik
10:00 - 16:00
İncirli Pınar
ÖDEMİŞ / İZMİR
09:00 - 12:00
Demircili
Karadoğan
Üç Eylül
11:00 - 15:00
Demircili
Seyrekli
TORBALI / İZMİR
13:00 - 17:00
İstiklal, Yazıbaşı
URLA / İZMİR
04:00 - 05:00
Balıklıova
Gülbahçe
BUCA / İZMİR
09:00 - 13:00
Seyhan
09:00 - 13:00
Seyhan
13:00 - 17:00
Güven
Laleli
Yiğitler
13:00 - 17:00
Çaldıran
KONAK / İZMİR
13:00 - 17:00
Lale
09:00 - 15:00
Halkapınar
Mersinli
ÇİĞLİ / İZMİR
09:00 - 13:00
Küçük Çiğli
BAYRAKLI / İZMİR
09:00 - 10:00
Alpaslan
Cengizhan
Muhittin Erener
10:00 - 14:00
Alpaslan
Cengizhan
Çiçek
KARABAĞLAR / İZMİR
08:30 - 10:30
Umut
11:00 - 13:00
Devrim
Kibar
Umut
13:30 - 15:30
Gazi
16:00 - 17:00
Bahar
Çalıkuşu
Cennetoğlu
General Asım Gündüz
08:00 - 14:00
Osman Aksüner