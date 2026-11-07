İzmir'de elektrik kesintisi alarmı! GDZ Elektrik ilçe ilçe açıkladı: 8 Kasım Pazar İzmir'de dev elektrik kesintisi...

İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren elektrik kesintisi duyurusu geldi. GDZ Elektrik'in bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında hazırladığı programda çok sayıda ilçe ve mahalle yer aldı. Pazar günü vatandaşlar elektriklerin hangi saatlerde kesileceğini araştırmaya başladı. Peki 8 Kasım'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte ilçe ilçe elektrik kesintileri...



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