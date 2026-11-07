Haberler İzmir İzmir'de emekli maaşıyla pazar keyfi: Giden dönmek istemiyor: Hem ucuz hem de lezzetli hafta sonu rotası İzmir'de emekli maaşıyla pazar keyfi: Giden dönmek istemiyor: Hem ucuz hem de lezzetli hafta sonu rotası İzmir haberleri... İzmir'de yaşayan emekliler, hafta sonunu değerlendirmek ve bütçelerini zorlamadan güzel vakit geçirmek için pazar günleri Urla'nın yolunu tutuyor. Ege'nin kendine özgü atmosferi, sahil havası ve meşhur lezzetleriyle dikkat çeken Urla, emeklilerin ekonomik hafta sonu rotalarından biri haline geliyor. Bir emeklinin Urla'da geçirdiği keyifli pazar günü ise hem nostaljik hem de ekonomik bir kaçışın mümkün olduğunu gösteriyor. HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... İzmir'de artan yaşam maliyetleri karşısında sosyal hayatından vazgeçmek istemeyen emekliler, uygun fiyatlı hafta sonu alternatiflerine yöneliyor. Bu rotaların başında ise İzmir'in gözde ilçelerinden Urla geliyor. Özellikle pazar günleri Urla'ya giden emekliler, sahil boyunca yürüyüş yapıyor, ilçe merkezinin hareketli atmosferini yaşıyor ve Urla'nın meşhur katmerinin tadına bakıyor. Emekli vatandaşlar, yüksek harcamalar yapmadan da keyifli bir pazar günü geçirmenin yollarını arıyor.

EMEKLİLERİN PAZAR ROTASI URLA'NIN SOKAKLARI OLUYOR İzmir'de yaşayan emekli vatandaşlar için pazar günleri artık yalnızca evde dinlenerek geçirilen günler olmaktan çıkıyor. Şehir merkezinin kalabalığından uzaklaşmak isteyen emekliler, Urla'nın sakin sokaklarında ve sahilinde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Sabah saatlerinde yola çıkan emekliler, Urla merkezinde gezintiye çıkıyor, tarihi sokakları keşfediyor ve Ege'nin huzur veren atmosferinin tadını çıkarıyor. Özellikle güzel havalarda sahil yürüyüşü yapan vatandaşlar, arkadaşlarıyla sohbet ederek haftanın yorgunluğunu geride bırakıyor.