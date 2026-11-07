İzmir'de emekli maaşıyla pazar keyfi: Giden dönmek istemiyor: Hem ucuz hem de lezzetli hafta sonu rotası

İzmir haberleri... İzmir'de artan yaşam maliyetleri karşısında sosyal hayatından vazgeçmek istemeyen emekliler, uygun fiyatlı hafta sonu alternatiflerine yöneliyor. Bu rotaların başında ise İzmir'in gözde ilçelerinden Urla geliyor. Özellikle pazar günleri Urla'ya giden emekliler, sahil boyunca yürüyüş yapıyor, ilçe merkezinin hareketli atmosferini yaşıyor ve Urla'nın meşhur katmerinin tadına bakıyor. Emekli vatandaşlar, yüksek harcamalar yapmadan da keyifli bir pazar günü geçirmenin yollarını arıyor.
EMEKLİLERİN PAZAR ROTASI URLA'NIN SOKAKLARI OLUYOR
İzmir'de yaşayan emekli vatandaşlar için pazar günleri artık yalnızca evde dinlenerek geçirilen günler olmaktan çıkıyor. Şehir merkezinin kalabalığından uzaklaşmak isteyen emekliler, Urla'nın sakin sokaklarında ve sahilinde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Sabah saatlerinde yola çıkan emekliler, Urla merkezinde gezintiye çıkıyor, tarihi sokakları keşfediyor ve Ege'nin huzur veren atmosferinin tadını çıkarıyor. Özellikle güzel havalarda sahil yürüyüşü yapan vatandaşlar, arkadaşlarıyla sohbet ederek haftanın yorgunluğunu geride bırakıyor.
URLA'NIN MEŞHUR LEZZETİ PAZAR KEYFİNİN VAZGEÇİLMEZİ OLUYOR
Urla ziyaretinin en güzel duraklarından biri ise ilçenin yöresel lezzetleri oluyor. Özellikle Urla'nın meşhur katmeri, pazar gezisine çıkan vatandaşların ilgisini çekiyor. Bir fincan çay eşliğinde yenilen katmer, emeklilerin hafta sonu keyfine ayrı bir tat katıyor.
URLA'DA UYGUN FİYATLI BİR PAZAR GÜNÜ GEÇİRMEK MÜMKÜN
Emekliler için Urla'yı cazip kılan unsurların başında yalnızca yöresel lezzetler değil, ücretsiz veya düşük maliyetli aktiviteler de geliyor. Sahilde yürüyüş yapmak, deniz manzarasına karşı vakit geçirmek, tarihi sokaklarda dolaşmak ve açık havada sohbet etmek, bütçeyi zorlamadan yapılabilecek aktiviteler arasında yer alıyor.
URLA'YA TOPLU TAŞIMAYLA NASIL GİDİLİR? EMEKLİLER İÇİN ULAŞIM ALTERNATİFLERİ
İzmir'den uygun fiyatlı bir pazar gezisi yapmak isteyen vatandaşlar, Urla'ya toplu taşıma araçlarıyla da kolaylıkla ulaşabiliyor. Bunun için öncelikle metro, tramvay veya farklı otobüs hatlarıyla Fahrettin Altay Aktarma Merkezi'ne gitmek gerekiyor. Buradan hareket eden 684 ve 984 numaralı ESHOT otobüsleriyle Urla merkeze ulaşım sağlanabiliyor.