İzmir’de iki nakil bir umut

İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşayan ve doğduğu gün diyaliz tedavisine başlayan 11 yaşındaki Ömer Asaf Öztürk'ün ilk böbrek nakli 16 aylıkken canlı vericiden, ikincisi ise kadavradan bağışla gerçekleştirildi. En büyük hayali arkadaşlarıyla futbol oynamak olan küçük çocuğa, hemşireler tarafından Organ Bağışı Haftası'nda taraftarı olduğu kulüp forması ve top hediye edildi. Oğlunun sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşayan anne Emine Öztürk, "Empati çok önemli. İnsanlar geceleri çocuklarının üzerini örtmek için uyanıyor. Biz ise nefeslerini dinlemek için uyanıyoruz" dedi.

İKINCI kez böbrek nakli olup sağlığına kavuşan Ömer Asaf da yapamadığı şeyleri gerçekleştirmek istediğini belirterek, "Arkadaşımla, kuzenlerimle futbol oynamak, parka gitmek ve eğlenmek istiyorum" dedi. Organ bağışında bulunan aileye de teşekkür eden Ömer Asaf, "Allah herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı. Hastanede görev yapan hemşirelerden ise küçük çocuğa sürpriz geldi. Taraftarı olduğu Galatasaray kulübünün forması ve bir futbol topu hediye edilen Ömer Asaf, arkadaşları ve kuzenleriyle futbol oynayabileceği, parka gidebileceği günlerin hayalini kuruyor.