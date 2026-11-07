İzmir Kemeraltı’nda su baskınları tarihe karışıyor

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İZMIR Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Kemeraltı ve Çankaya'da ani ve yoğun yağışlarda yaşanan su baskınlarını önlemek için yaklaşık 185 milyon liralık kuşaklama projesini başlattı. Proje kapsamında 4 kilometre yağmur suyu ve 2,5 kilometre atık su hattı yapılacak.

4 KİLOMETRELİK HAT

2027 yılında tamamlanması planlanan yatırımla bölgedeki iş yerleri ve yerleşim alanlarının su baskınlarına karşı korunması hedefleniyor. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Kemeraltı ve Mimar Kemalettin gibi kentin önemli ticaret merkezlerinin doğu kesimini çevreleyen yaklaşık 4 kilometre yağmursuyu ve 2,5 kilometre atık su hattı imal edilecek.