Çocukların elindeki oyuncak için acil karar! Boğulma ve yaralanma riski taşıyor, raflardan toplatılıyor: İşte o oyuncak...

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği belirlenen bir oyuncağın satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Yapılan denetimlerde, ürünün oyuncak güvenliği standartlarında belirtilen fiziksel ve mekanik özelliklere uygun olmadığı tespit edildi.
Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen denetimler kapsamında, çocuklar için risk oluşturduğu belirlenen bir oyuncak mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerde, söz konusu oyuncağın küçük parça ve kordon uzunluğu bakımından oyuncak güvenliği standartlarını karşılamadığı ortaya çıktı.
Üründeki uygunsuzluğun çocuklarda boğulma ve yaralanma riski oluşturabileceği değerlendirilirken, gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda oyuncağın piyasaya arzı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliğinin sağlanması, tüketici haklarının korunması ve özellikle çocukların riskli ürünlerden uzak tutulması amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.
İŞTE PİYASADAN TOPLATILAN O ÜRÜN...