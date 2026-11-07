Çocukların elindeki oyuncak için acil karar! Boğulma ve yaralanma riski taşıyor, raflardan toplatılıyor: İşte o oyuncak...

Ticaret Bakanlığı , çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği belirlenen bir oyuncağın satışını yasaklayarak piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Yapılan denetimlerde, ürünün oyuncak güvenliği standartlarında belirtilen fiziksel ve mekanik özelliklere uygun olmadığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen denetimler kapsamında, çocuklar için risk oluşturduğu belirlenen bir oyuncak mercek altına alındı.