İzmirim Kart'ını alan yola çıkıyor! İZBAN'a binen o durakta iniyor: Hem tarihi hem de ucuz o güzergah...

İzmir haberleri... İzmir'de yaşayan ve hafta sonunu farklı bir gezi rotasında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Efes Antik Kenti dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan antik kente ulaşmak için öncelikle İZBAN kullanılarak Selçuk'a gidilebiliyor. İzmirim Kart ile İZBAN yolculuğunun ardından Selçuk merkezden Efes Antik Kenti yönüne hareket eden yerel ulaşım seçenekleri değerlendirilebiliyor.
EFES ANTİK KENTE İZMİRİM KART İLE GİDİLİYOR MU?
Yolculuk öncesinde İZBAN sefer saatlerinin ve Selçuk-Efes arasındaki otobüs veya minibüs bağlantılarının kontrol edilmesi öneriliyor. Böylece İzmir'den yola çıkan ziyaretçiler, özel araç kullanmadan tarihi gezi rotasına ulaşabiliyor.
EFES ANTİK KENTİ'NDE HANGİ TARİHİ YAPILAR BULUNUYOR?
Efes Antik Kenti, binlerce yıllık geçmişi ve görkemli yapılarıyla Türkiye'nin en önemli tarihi turizm noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Antik kentin en dikkat çekici yapıları arasında Celsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve mermer döşeli antik yollar bulunuyor.
Özellikle Celsus Kütüphanesi, etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği noktalar arasında yer alıyor. Binlerce kişilik kapasitesiyle dikkat çeken Büyük Tiyatro ise antik dönemin sosyal ve kültürel yaşamına ışık tutuyor. Tarihi sokaklarda yürüyen ziyaretçiler, Roma döneminden günümüze ulaşan mimari izleri yakından inceleme fırsatı buluyor.
İZMİR'DEN GÜNÜBİRLİK EFES GEZİSİ YAPILABİLİR Mİ?
İzmir'den sabah saatlerinde yola çıkan ziyaretçiler, ulaşım ve gezi planlamasını önceden yaparak Efes Antik Kenti'ni günübirlik ziyaret edebiliyor.