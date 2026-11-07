Haberler İzmir İzmirim Kart'ını alan yola çıkıyor! İZBAN'a binen o durakta iniyor: Hem tarihi hem de ucuz o güzergah... İzmirim Kart'ını alan yola çıkıyor! İZBAN'a binen o durakta iniyor: Hem tarihi hem de ucuz o güzergah... İzmir haberleri... İzmir'den Efes Antik Kenti'ne gitmek isteyen vatandaşlar, toplu taşıma seçeneklerini kullanarak Selçuk'a ulaşabiliyor. İZBAN ve ESHOT bağlantılarıyla gerçekleştirilebilen yolculukta İzmirim Kart, ulaşımın önemli bir bölümünde kolaylık sağlıyor. İşte İzmir'den Efes Antik Kenti'ne ulaşım güzergâhı ve gezi sırasında görülebilecek tarihi yapılar... HABER MERKEZİ









İzmir haberleri... İzmir'de yaşayan ve hafta sonunu farklı bir gezi rotasında değerlendirmek isteyen vatandaşlar için Efes Antik Kenti dikkat çeken seçenekler arasında yer alıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan antik kente ulaşmak için öncelikle İZBAN kullanılarak Selçuk'a gidilebiliyor. İzmirim Kart ile İZBAN yolculuğunun ardından Selçuk merkezden Efes Antik Kenti yönüne hareket eden yerel ulaşım seçenekleri değerlendirilebiliyor.

EFES ANTİK KENTE İZMİRİM KART İLE GİDİLİYOR MU? Yolculuk öncesinde İZBAN sefer saatlerinin ve Selçuk-Efes arasındaki otobüs veya minibüs bağlantılarının kontrol edilmesi öneriliyor. Böylece İzmir'den yola çıkan ziyaretçiler, özel araç kullanmadan tarihi gezi rotasına ulaşabiliyor.