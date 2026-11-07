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Haberler İzmir Konak’ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Konak’ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Konak’ta kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

İZMIR'IN Konak ilçesinde kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti. N.B'nin kullandığı kamyon, Akıncı Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda yaya geçidi yakınında yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Zafer Sunar'a (60) çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sunar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sunar'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sürücü N.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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