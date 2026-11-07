Telefonu cebine koy, İzmir sokaklarına karış! Hafta sonu planı hazır

Ardından Tarihi Asansör'e çıkabilir, İzmir Körfezi 'ni yukarıdan izleyebilirsiniz. Özellikle arkadaş grubuyla farklı açılardan fotoğraf çekmek ve şehri bir de yüksekten görmek isteyenler için burası güzel bir mola noktası.

Kemeraltı gezisinin ardından rotayı Karataş'a çevirmenin zamanı geldi. Dario Moreno Sokağı, renkli evleri, tarihi dokusu ve fotoğraf çekmeye elverişli görüntüsüyle gençlerin ilgisini çekebilecek adreslerden biri.

Kitap stantlarını gezebilir, sokak sanatçılarını dinleyebilir, yeni mekanlar keşfedebilir ve arkadaşlarınızla kısa molalar verebilirsiniz. Alışveriş yapmak zorunda kalmadan da Alsancak'ın kendine özgü atmosferini yaşamak mümkün.

Gezinin sıradaki adresi Alsancak ! Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Sevgi Yolu ve çevresindeki sokaklar, hareketli şehir yaşamını seven gençler için farklı alternatifler sunuyor.

İzmirli gençlerin hafta sonu rotasında olmazsa olmaz duraklardan biri de Karşıyaka ve Bostanlı sahili. Alsancak'tan vapura binerek Körfez manzarası eşliğinde karşı kıyıya geçmek, yolculuğun en keyifli bölümlerinden biri olabilir.

Bostanlı sahilinde yürüyüş yapabilir, Gün Batımı Seyir Terası'nda arkadaşlarınızla vakit geçirebilir ve deniz manzarasına karşı günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Yanınıza bir kahve alıp sahilde oturmak ya da gün batımını fotoğraflamak da seçenekler arasında.