Kadınlara hayati çağrı

25 BİN VAKA TESPİT EDİLDİ

Toplantının açılış konuşmaları bölümünde söz alan Deniz Celep, Meme kanserinin ne yazık ki dünya genelinde kadınlarda en sık görülen kanser türü olmayı sürdürdüğüne dikkatleri çekerek, "Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı'nın GLOBOCAN 2024 tahminlerine göre Türkiye'de bir yılda 25 bin 80 yeni meme kanseri vakası tespit edildi. Bu da ülkemizde ortalama her 21 dakikada bir yeni tanı konuluyor demek. Üstelik bu hastalıkla mücadelede önümüzdeki yıllara ilişkin öngörüler de dikkat çekici milyona ulaşması bekleniyor. Bu öngörü, bugünkü yükün çok daha büyüyeceğine işaret ediyor. Bütün bu sayısal veriler bize bir kez daha gösteriyor ki; kadınların kendi vücudundaki değişimleri zamanında okuyabilmesi ve 'erken tanı' mekanizmalarını hayati bir refleks haline getirmesi, bu amansız hastalıkla mücadelenin en keskin kuralı" diye konuştu.

'LÜKS DEĞİL, GEREKLİLİK'

Celep, "İş hayatında, ailede, sosyal yaşamda herkesin ihtiyaçlarını gözetiyor, sevdiklerinin sağlığı ve mutluluğu için çaba gösteriyoruz. Ancak bütün bu sorumlulukların arasında kendi sağlığımızı zaman zaman ihmal edebiliyoruz. Bugün hep birlikte hatırlamamız gereken en önemli gerçeklerden biri şu: Kendimize iyi bakmak bir lüks değil, bir gereklilik" dedi. Türkiye'nin ilk kadın Borsa başkanı olan önceki dönem İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin girişimi ve TOBB'un da destekleriyle alınan mobil kanser tarama tırını 2012 yılının Ağustos ayında Sağlık Bakanlığı'nın hizmetine sunduklarını belirten Celep, "Ardından, İzmir Ticaret Borsası, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Ege İhracatçı Birliklerinin katkılarıyla ikinci bir mobil tarama aracını Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Kadınlara meme ve rahim kanseri taraması yapmak üzere bu mobil klinik çok sayıda şüpheli vaka tespit etti. 2019 yılından bugüne kadar mobil tarama aracımızla toplam 25 bin 964 kadına ulaşıldı.