Şantaj çetesine dev operasyon

Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden masum insanları hedef alan şantaj çetesi, polis operasyonuyla çökertildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Telegram uygulamasında grup oluşturduğu tespit edildi. Bu grup üzerinden örgütlü hareket eden şüphelilerin, para karşılığında toplumda infial oluşturabilecek bomba, fuhuş ve terör saldırısı içerikli asılsız ihbarlarda bulunduğu mağdur vatandaşları "Bu ihbarları siz yapmışsınız hakkınızda işlem yapılacak" şeklinde şantaj yaptıkları belirlendi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ayrıca başkaları adına rakip firmalara ve iş yerlerine bomba ihbarları yaparak korku yarattıkları ortaya çıkartıldı. Farklı illerde toplam 45 asılsız ihbar gerçekleştiren çete elemanlarının, müştekilere yönelik şantaj ve tehdit eylemleriyle para istedikleri, bu şekilde haksız ekonomik menfaat sağladıkları ortaya çıktı.
Polis ve jandarma ekipleri tarafından İzmir, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde helikopter destekli eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Operasyonlarda 9 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, şantaj için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu ve diz üstü bilgisayar ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 çete elemanından 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderilirken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.