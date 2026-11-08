Haberler İzmir Şantaj çetesine dev operasyon Şantaj çetesine dev operasyon İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden vatandaşları hedef alan dev şantaj ağını gün yüzüne çıkardı. İzmir merkezli birçok ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 9 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı MURAT YALÇIN









Mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden masum insanları hedef alan şantaj çetesi, polis operasyonuyla çökertildi. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin Telegram uygulamasında grup oluşturduğu tespit edildi. Bu grup üzerinden örgütlü hareket eden şüphelilerin, para karşılığında toplumda infial oluşturabilecek bomba, fuhuş ve terör saldırısı içerikli asılsız ihbarlarda bulunduğu mağdur vatandaşları "Bu ihbarları siz yapmışsınız hakkınızda işlem yapılacak" şeklinde şantaj yaptıkları belirlendi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ayrıca başkaları adına rakip firmalara ve iş yerlerine bomba ihbarları yaparak korku yarattıkları ortaya çıkartıldı. Farklı illerde toplam 45 asılsız ihbar gerçekleştiren çete elemanlarının, müştekilere yönelik şantaj ve tehdit eylemleriyle para istedikleri, bu şekilde haksız ekonomik menfaat sağladıkları ortaya çıktı.