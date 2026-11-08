Tire’de kaybolan adam Ödemiş’te infaz edildi

İZMİR'İN Ödemiş İlçesine bağlı Seyrekli Mahallesinde meydana gelen olayda, bölgede yaşayan bir çiftçi araç içinde silahla vurulmuş halde birisini görmesi üzerine durumu Sağlık ve Jandarma Ekiplerine haber verdi. Alınan bilgiye göre olay yerine gelen Sağlık Ekipleri otomobil içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobil içinde cansız bedeni bulunan adamın, Tire İlçesine bağlı Yiğenli Mahallesinde yaşayan 46 yaşındaki Ali Öztürk olduğu belirlendi. Talihsiz adamın önceki gün evine gitmemesi üzerine ailesinin Tire İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yaptıkları ortaya çıktı. Ölen Öztürk'ün kendisine ait otomobilinde başından vurulmuş şekilde bulunması olayı ile ilgili olarak Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve İzmir İl Jandarma Komutanlığından gelen ekipler tarla kenarında geniş kapsamlı çalışma başlattı. Öztürk'ün aracında infaz edildiği ihtimali üzerinde duruluyor.