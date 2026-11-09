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Haberler İzmir İzmir’de 10 Kasım’da elektrik kesintisi: 14 ilçede kesinti yaşanacak

İzmir’de 10 Kasım’da elektrik kesintisi: 14 ilçede kesinti yaşanacak

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme, bakım, kapasite artışı ve ağaç kesimi çalışmaları nedeniyle 10 Kasım Salı günü İzmir’in 14 ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektriklerin belirtilen saatlerden önce verilebileceği bildirilirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Kesintiden etkilenecek başlıca ilçe ve bölgeler şu şekilde:

ALİAĞA
Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Karaköy: 10:00 - 12:00 (Şebeke Bakım)
Bozköy, Çakmaklı, Şehitkemal: 10:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)

BAYINDIR
Fatih Mahallesi: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
Cumhuriyet, Yeşilova: 10:00 - 17:00 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)
Atatürk, Cumhuriyet, Yeşilova, Karaveliler: 10:30 - 17:30 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)

BERGAMA
Göçbeyli Mahallesi: 14:00 - 16:00 (Röle Akü Redresör Arızası)
Yukarıbey: 11:00 - 15:00 (Şebeke Bakım)
Çamavlu: 10:30 - 17:30 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)

BORNOVA
Kemalpaşa Mahallesi: 20:00 - 21:00 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)

ÇEŞME
Germiyan ve Karaköy: 10:00 - 18:00 (Şebeke Bakım)
Alaçatı: 05:00 - 07:00 (Manevra Çalışması)

DİKİLİ
Kabakum: 10:30 - 12:30 (Şebeke Bakım)
Salihler: 13:30 - 19:00 (Şebeke Bakım)

KARŞIYAKA
Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Tersane, Tuna, İmbatlı, Aksoy, Bahriye Üçok, Bostanlı: Sabah saatlerinde (06:15 - 07:30 aralığında kademeli TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması)

KİRAZ
Yeşildere: 10:00 - 18:00 (Ağaç Kesimi)
Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler ve çevre mahalleler: 10:30 - 14:30 (Şebeke Bakım)

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