İzmir’de 10 Kasım’da elektrik kesintisi: 14 ilçede kesinti yaşanacak

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektriklerin belirtilen saatlerden önce verilebileceği bildirilirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Kesintiden etkilenecek başlıca ilçe ve bölgeler şu şekilde:
ALİAĞA
Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Karaköy: 10:00 - 12:00 (Şebeke Bakım)
Bozköy, Çakmaklı, Şehitkemal: 10:00 - 16:00 (Şebeke Bakım)
BAYINDIR
Fatih Mahallesi: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım)
Cumhuriyet, Yeşilova: 10:00 - 17:00 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)
Atatürk, Cumhuriyet, Yeşilova, Karaveliler: 10:30 - 17:30 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)
BERGAMA
Göçbeyli Mahallesi: 14:00 - 16:00 (Röle Akü Redresör Arızası)
Yukarıbey: 11:00 - 15:00 (Şebeke Bakım)
Çamavlu: 10:30 - 17:30 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)
BORNOVA
Kemalpaşa Mahallesi: 20:00 - 21:00 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)
ÇEŞME
Germiyan ve Karaköy: 10:00 - 18:00 (Şebeke Bakım)
Alaçatı: 05:00 - 07:00 (Manevra Çalışması)
DİKİLİ
Kabakum: 10:30 - 12:30 (Şebeke Bakım)
Salihler: 13:30 - 19:00 (Şebeke Bakım)
KARŞIYAKA
Alaybey, Bahariye, Bahçelievler, Tersane, Tuna, İmbatlı, Aksoy, Bahriye Üçok, Bostanlı: Sabah saatlerinde (06:15 - 07:30 aralığında kademeli TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması)
KİRAZ
Yeşildere: 10:00 - 18:00 (Ağaç Kesimi)
Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler ve çevre mahalleler: 10:30 - 14:30 (Şebeke Bakım)