İzmir’de 10 Kasım’da elektrik kesintisi: 14 ilçede kesinti yaşanacak

ALİAĞA Çaltılıdere, Çoraklar, Hacıömerli, Kalabak, Karaköy: 10:00 - 12:00 (Şebeke Bakım) Bozköy, Çakmaklı, Şehitkemal: 10:00 - 16:00 (Şebeke Bakım) BAYINDIR Fatih Mahallesi: 09:00 - 17:00 (Şebeke Bakım) Cumhuriyet , Yeşilova: 10:00 - 17:00 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı) Atatürk , Cumhuriyet, Yeşilova, Karaveliler: 10:30 - 17:30 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda elektriklerin belirtilen saatlerden önce verilebileceği bildirilirken, vatandaşların tedbirli olmaları istendi. Kesintiden etkilenecek başlıca ilçe ve bölgeler şu şekilde:

BERGAMA

Göçbeyli Mahallesi: 14:00 - 16:00 (Röle Akü Redresör Arızası)

Yukarıbey: 11:00 - 15:00 (Şebeke Bakım)

Çamavlu: 10:30 - 17:30 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)



BORNOVA

Kemalpaşa Mahallesi: 20:00 - 21:00 (Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı)



ÇEŞME

Germiyan ve Karaköy: 10:00 - 18:00 (Şebeke Bakım)

Alaçatı: 05:00 - 07:00 (Manevra Çalışması)