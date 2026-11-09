İzmir’de hafta sonu nereye gidilir? İşte sonbaharın en keyifli rota önerisi

Ege'nin incisi İzmir, sadece şehir merkezindeki hareketli yaşamıyla değil, çevresindeki tarihi ve doğal güzellikleriyle de her mevsim farklı bir seyir keyfi sunuyor. Şehrin gürültüsünden kaçmak, deniz havası almak ya da yeşilin her tonuna doyup kafa dinlemek isteyenler için kente çok yakın mesafede eşsiz alternatifler bulunuyor.
TARİHİN VE DOĞANIN BULUŞTUĞU EGE CENNETLERİ
Sakin Şehir unvanına sahip Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi, kale içi sokakları ve yerel pazarıyla kafa dinlemek isteyenlerin ilk adresi durumunda.
Gastronomi ve kültür meraklıları için Urla Sanat Sokağı ile bağ yolu rotası renkli bir hafta sonu seçeneği oluştururken, mimarisi ve rüzgarı ile ünlü Alaçatı ise sonbaharın sakin günlerinde taş sokaklarında yürüyüş yapmak isteyenleri ağırlıyor.
Çam ormanları ve asırlık çınarlarıyla öne çıkan Bergama'nın Kozak Yaylası, doğa yürüyüşü ve piknik yapmak isteyen sporseverlere kapılarını açıyor.
Tarih meraklıları için ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ödemiş'in Birgi Köyü, ahşap konakları ve otantik atmosferiyle unutulmaz bir kültür gezisi imkanı sağlıyor.