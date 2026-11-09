Haberler İzmir İzmir’de hafta sonu nereye gidilir? İşte sonbaharın en keyifli rota önerisi İzmir’de hafta sonu nereye gidilir? İşte sonbaharın en keyifli rota önerisi Hafta sonunu şehir kargaşasından uzak, doğayla ve tarihle baş başa geçirmek isteyen İzmirliler için kentin yanı başındaki en güzel rotaları derledik. İşte sonbahar havasının tadını çıkarabileceğiniz büyüleyici durağınız... HABER MERKEZİ









Ege'nin incisi İzmir, sadece şehir merkezindeki hareketli yaşamıyla değil, çevresindeki tarihi ve doğal güzellikleriyle de her mevsim farklı bir seyir keyfi sunuyor. Şehrin gürültüsünden kaçmak, deniz havası almak ya da yeşilin her tonuna doyup kafa dinlemek isteyenler için kente çok yakın mesafede eşsiz alternatifler bulunuyor.

TARİHİN VE DOĞANIN BULUŞTUĞU EGE CENNETLERİ

Sakin Şehir unvanına sahip Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi, kale içi sokakları ve yerel pazarıyla kafa dinlemek isteyenlerin ilk adresi durumunda.



Gastronomi ve kültür meraklıları için Urla Sanat Sokağı ile bağ yolu rotası renkli bir hafta sonu seçeneği oluştururken, mimarisi ve rüzgarı ile ünlü Alaçatı ise sonbaharın sakin günlerinde taş sokaklarında yürüyüş yapmak isteyenleri ağırlıyor.