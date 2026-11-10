'Böyle bir yer yok' dedirten İzmir köyü! Nazarlardan sakınacaksınız: Ulaşımı ise çok kolay!

Hafta sonu nereye gitsem diye düşünenler buraya! İzmir'in ortasında, şehre bu kadar yakın olup da bu kadar saklı kalmış başka bir yer yok.
Boncukların alevle dans ettiği, doğanın ve kirazların buluştuğu o efsanevi köyün sırrı ne? İşte adım adım Nazarköy keşfi...
Kemalpaşa ilçesine bağlı, ormanın eteğine kurulan Nazarköy, adını el emeği göz nuru boncuk imalatından alıyor.
BONCUK FESTİVALİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR!
Köyle bulunan cam atölyelerinde birbirinden güzel süs eşyaları, nazarlıklar, boncuklar, kolye ve küpeler üretiliyor. Köy bu üretim ve ürünlerle o kadar özdeşleşmiş ki yıllardır Boncuk Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor. Köyün boncuk çarşısındaki dükkân ve tezgâhlarda her daim bu güzel ürünleri bulmanız mümkün.
DOĞASI VE KİRAZLARIYLA MEŞHUR
Nazarköy'ün tek özelliği elbette ürettiği cam objeler değil, aynı zamanda doğası ve kirazları ile de meşhur.
Çevresinde gezebileceğiniz ağaçlar içinde yürüyüş alanları, akan dereler var. Kahvaltı yapabileceğiniz, atıştırıp, bir şeyler içebileceğiniz doğayla içi içe mekânlar da.
İZMİR'E 25, KEMALPAŞA2YA 5 KM!
Doğaseverlerin ve gezginlerin rotalarının değişmez adreslerinden Nazarköy'e ulaşmak çok kolay. İzmir merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Nazarköy, Kemalpaşa'ya ise sadece 5 kilometre mesafede.