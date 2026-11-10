'Böyle bir yer yok' dedirten İzmir köyü! Nazarlardan sakınacaksınız: Ulaşımı ise çok kolay!

BONCUK FESTİVALİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR!

Köyle bulunan cam atölyelerinde birbirinden güzel süs eşyaları, nazarlıklar, boncuklar, kolye ve küpeler üretiliyor. Köy bu üretim ve ürünlerle o kadar özdeşleşmiş ki yıllardır Boncuk Festivali'ne de ev sahipliği yapıyor. Köyün boncuk çarşısındaki dükkân ve tezgâhlarda her daim bu güzel ürünleri bulmanız mümkün.