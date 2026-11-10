Büyükşehir’den deve güreşi ihalesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde düzenlenecek 45. Uluslararası Efes-Selçuk Deve Güreşleri Festivali için ihaleye çıkıyor. Festival organizasyonuna yönelik 36 ayrı hizmet kalemini kapsayan ihalede teklifler, 30 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00'de alınacak. Selçuk Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek festivalde Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilecek 150 pehlivan devenin güreşmesi planlanıyor. Yapılacak ihale kapsamında ses ve görüntü sistemleri, canlı yayın, drone çekimi, LED ekran ve jeneratör hizmetlerinin yanı sıra deve sahiplerinin katılım, ulaşım ve transfer ücretleri de karşılanacak. Festivalde beş çift pehlivan devenin ise özel Altın Artemis Ödülü için güreşeceği kaydedildi.