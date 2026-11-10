Tarla satışı cinayetle bitti

İzmir'in Tire ilçesinde alacak verecek meselesi kanlı bitti. Sattığı tarlanın parasını alamadığını iddia eden Hüseyin Ş. (63), dolmuş şoförü Deniz Fakı'yı (59) kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Yolcuların gözleri önünde yaşanan cinayet, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DURAĞA PUSU KURDU

Olay, sabah saatlerinde Tire Devlet Hastanesi yakınındaki dolmuş durağında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Ş.'den tarla satın alan Deniz Fakı'nın ödemenin bir bölümünü geciktirmesi nedeniyle ikili arasında husumet başladı. Sabah saatlerinde tabancasını yanına alan Hüseyin Ş., dolmuş durağında beklemeye başladı. Tireİzmir hattında yolcu taşıyan Fakı, minibüsüyle durağa yanaşıp araçtan indiği sırada saldırıya uğradı. Zanlı, Fakı'ya 7-8 el ateş etti.

KAÇARKEN YAKALANDI

Kurşunların hedefi olan talihsiz şoför olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçmaya çalışan Hüseyin Ş., nöbet değişiminden dönen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle üzerinde suç aleti tabancayla birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı hakkında soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde zanlının durağa gelerek beklediği, Fakı'yı görür görmez elindeki tabancayla doğrudan ateş açtığı, Fakı'nın kurşunların hedefi olarak kanlar içinde yere yığıldığı anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların yaşadığı panik de güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.