Ara yaklaştı! Tatilciler Ege'ye aktı! Efes, Şirince, Pamukkale...

Belge, Çeşme'deki rezervasyonları 1 Kasım'dan bu yana günlük olarak takip ettiğini, talebin özellikle tatilin ilk hafta sonu için arttığını aktardı.



Tatilin tamamı için ortalama doluluk oranının henüz netleşmediğini belirten Belge, "Ara tatilin hareketliliği başladı. Özellikle son 3-4 gündür hareketlilik yaşanıyor. Tatilin yaklaşmasıyla rezervasyonlar artıyor. Tatilin en az 2-3 günü otellerdeki doluluk yüzde 80'leri bulur." dedi.



Belge, bu dönemde konaklama tesislerinin ailelere ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyeceklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Ara tatilde 0-12 yaş arasındaki çocuklardan ücret almıyoruz. Ailelerin çocuklarıyla tatil yapması için çok avantajlı. Ara tatil için bir fiyat yükseltme söz konusu değil. Çeşme'deki oteller geçen yıl belirlemiş olduğumuz kış tarifesiyle devam ediyor. Sezona göre uygun olacak. Her bütçeye uygun paketlerimiz var. Şu an bölgemizde sezona göre yüzde 35-40 indirim var. Herkesi Çeşme ve bölgemize bekliyoruz."



KUŞADASI VE DİDİM'E İLGİ



Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Birliği Derneği Başkanı Tacettin Özden de Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerindeki otellerde hareketliliğin başladığını söyledi.