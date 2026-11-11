ESHOT’tan 9 milyarlık ihale

İZMİR Büyükşehir Belediyesi 'nin toplu ulaşım kuruluşu ESHOT Genel Müdürlüğü, 2027 yılında kullanacağı hizmet binaları, atölyeleri, taşınır ve taşınmazları ile araç filosunun sigortalanması için ihaleye çıkıyor. Açık usul ile yapılacak olan ihale için 8 Aralık 2026 tarihinde saat 10.00'da ESHOT Genel Müdürlüğü Gediz Atölye ve Garaj Tesisleri'nde teklifler açılacak.

İhalenin teknik şartnamesinde yer alan verilere göre ESHOT'un sigortalanmasını istediği atölye, garaj, hizmet binaları, ofisler, taşınır ve taşınmazları ile araç filosunun toplam sigorta bedeli 9 milyar 54 milyon 656 bin 493 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 1 milyar 912 milyon 279 bin TL'lik bölümünü atölyeler, garajlar, hizmet binaları, ofisler ve bunların içerisindeki taşınır ve taşınmazlar oluşturuyor.