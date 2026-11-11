İzmir Büyükşehir’den güney aksına 13 kilometrelik asfalt yatırımı

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki yol yenileme yatırımları kapsamında, Akçay Caddesi'nde de yoğun bir çalışma yürütüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, İZBETON ekipleri Gaziemir'deki Akçay Caddesi'ni yeniliyor. Adnan Menderes Havalimanı güzergahından kent merkezine ulaşımı sağlayan ve her gün on binlerce aracın kullandığı caddedeki çalışmalar, trafik akışını aksatmamak amacıyla gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Etaplar halinde yürütülecek çalışmalarla Gaziemir-Konak arasındaki güzergahın 6,5 kilometrelik gidiş ve 6,5 kilometrelik geliş yönü olmak üzere toplam 13 kilometrelik bölümü yenilenerek daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

ÇALIŞMALAR BEYAZEVLER KESİŞİMİNDEN BAŞLADI

Akçay Caddesi'ndeki yenileme çalışmaları, Gaziemir'den Konak yönüne giden güzergahta, Beyazevler girişindeki 371 Sokak kesişiminden başladı. İlk etapta Yeşillik Caddesi'ne kadar uzanan yaklaşık 3 kilometrelik, üç şeritli yol yenilenecek. İkinci etapta ise caddenin Konak'tan Gaziemir yönüne ilerleyen geliş güzergahındaki çalışmalar tamamlanacak.

AKÇAY CADDESİ'NİN ARDINDAN ROTA YEŞİLLİK CADDESİ'NDE

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Akçay Caddesi'ndeki çalışmaların ardından yenileme çalışmalarını Karabağlar'daki Yeşillik Caddesi'nde sürdürecek. Akçay Caddesi'nin bitiminden Yeşildere Caddesi'nin başladığı Buca ayrımına kadar uzanan 3,5 kilometrelik yol tamamen yenilenecek. Yeşillik Caddesi'ndeki çalışmalar, ilk olarak Karabağlar'dan Konak yönüne giden güzergâhta gerçekleştirilecek. Son etapta ise Konak'tan Karabağlar yönüne uzanan geliş güzergâhı yenilenecek.

UZUN YILLAR GÜVENLE VE KONFORLA HİZMET VERECEK

Yol Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Akçay ve Yeşillik caddelerindeki yoğun trafik ile ağır tonajlı araç geçişlerini dikkate alarak modifiyeli asfalt uyguluyor.