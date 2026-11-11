İZMİR SU KESİNTİSİ 11 KASIM | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE SAATLERCE SULAR AKMAYACAK

Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 11 Kasım İzmir su kesintisi...
İZMİR SU KESİNTİSİ 11 KASIM
BAYRAKLI - CENGİZHAN, ÇİÇEK, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE 11.11.2026 saat 10:29 ile 15:29 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA - EĞRİDERE, EVKA 4 11.11.2026 saat 11:05 ile 12:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARACAOĞLAN, KAZIMDİRİK, YEŞİLOVA 11.11.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ - İSMETPAŞA, SALİMBEY 11.11.2026 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
CUMHURİYET 11.11.2026 saat 10:20 ile 12:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR - ESENTEPE, GENERAL KAZIM ÖZALP, MUAMMER AKAR, POLİGON, ÜÇKUYULAR 11.11.2026 saat 10:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - ALSANCAK, KÜLTÜR 11.11.2026 saat 10:04 ile 12:04 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.