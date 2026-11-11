İzmir’de villaya uyuşturucu baskını! İçeriden çıkanlar şoke etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda toplam 74 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.





Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.