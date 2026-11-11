İzmir’de villaya uyuşturucu baskını! İçeriden çıkanlar şoke etti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda toplam 74 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, bir villada uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 70 kilo 350 gram sıvı, 4 kilo 50 gram katı sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan materyal ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.