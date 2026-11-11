İzmir'deki fabrika patlamasında ölü sayısı yükseldi!

KAYIP İŞÇİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bu arada kayıp olduğu belirtilen işçinin Barış Güney olduğu bildirildi. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'nda yürütülen DNA eşleştirme çalışmalarının tamamlandığı, ancak fabrikada çalışan Barış Güney ile eşleşen herhangi bir DNA örneğine rastlanmadığı öğrenildi. Güney'in enkaz altında olabileceği değerlendirilirken, arama kurtarma çalışmalarının bu doğrultuda aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.