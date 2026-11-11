  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'deki patlamada hayatını kaybetmişti! Recep Fedai'nin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

İzmir'deki patlamada hayatını kaybetmişti! Recep Fedai'nin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasındaki patlamada yaşamını yitiren Recep Fedai'nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde toprağa verildi.

AA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’deki patlamada hayatını kaybetmişti! Recep Fedai’nin cenazesi Afyonkarahisar’da defnedildi

İzmir'deki hastanede işlemleri tamamlanan Fedai'nin cenazesi, dün ailesine teslim edildi.

Karacaören köyüne getirilen Fedai'nin cenazesi, muhtarlık önünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

İzmir’deki patlamada hayatını kaybetmişti! Recep Fedai’nin cenazesi Afyonkarahisar’da defnedildi

Cenaze namazında Fedai'nin annesi, babası, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşı döktü. Baba Mustafa Fedai, ayakta durmakta güçlük çekti.

İzmir’deki patlamada hayatını kaybetmişti! Recep Fedai’nin cenazesi Afyonkarahisar’da defnedildi

Namaza Fedai'nin ailesi, Vali Naci Aktaş, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın ve vatandaşlar katıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamada 18 işçi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü bildirilmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA