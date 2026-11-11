Mahiroğlu soruşturması İzmir’e uzandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iş insanı Cafer Mahiroğlu'na ait olduğu belirtilen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. üzerinden usulsüz ihale alındığı ve şirket aracılığıyla Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketler ile şahsi hesaplara para aktarıldığı iddiaları inceleniyor.

İHALE İÇİN RÜŞVET VERİLDİ

Soruşturmada gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarında, Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından ekonomik sıkıntı yaşamaması amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden araç bakım onarım, temizlik işleri ve maske alımı ihaleleri alındığı öne sürüldü. İhale ve hakediş ödemeleri sürecinde sorumlulara elden döviz ve Türk lirası cinsinden rüşvet verildiği iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. Soruşturmanın ilk dalgasında 13 şüpheli gözaltına alınmış, bunlardan 5'i tutuklanmıştı. İkinci dalga operasyon kapsamında ise Eskişehir, İzmir, Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin firari olduğu belirtildi. 1 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, BUSTECH isimli şirkette büro memuru olarak çalışan Filiz Bulut, Maker ve Zafer İnşaat'ın ortağı İbrahim Seyfittinoğlu, BUSTECH Proje Yöneticisi Murat Topuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal eski Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu ve Makine İkmal Daire Başkanlığı'nda kontrolör olarak görev yapan Mehmet Meral olduğu öğrenildi. ESBAKIM isimli şirketin sahibi Emre Kaya'nın ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. İbrahim Tuncol'un Buca Belediyesi'ne yönelik başka bir yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklu bulunduğu, ayrıca Haluk Harun Tuzsuzoğlu'nun elemanı olduğu belirtildi.