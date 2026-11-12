İZMİR'DE BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 KASIM CUMA | 19 İLÇEDE SAATLER SÜREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir genelinde şalterler iniyor! GDZ Elektrik tarafından paylaşılan son dakika listesine göre 13 Kasım Cuma günü tam gün sürecek bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Evde ve iş yerinde mağduriyet yaşamamak için listeyi mutlaka kontrol edin: Elektrikler ne zaman gelecek?
13 KASIM 2026 CUMA İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
10:00 - 16:00
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaköy (Eski Karaköy Sk., Karaköy Köyü İç Yolu)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yeni (657. Sk., 658. Sk., 658/1. Sk., 660. Sk., 663. Sk., 664. Sk., 666. Sk., 667. Sk., Cengiz Topel Cd., Samurlu Cd., Yavuz Sk.)
Planlandı
09:00 - 15:00
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bozköy, Şehitkemal (Asfalt Küme Evleri, Çitlenbik Sk., Damla Sk., Karlı Sk., Narlı Sk., Sıla Sk., Varlı Sk., Yeşil Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yeşilova (Mıstak Sk., Nizam Sk.)
Planlandı
09:00 - 16:00
Şebeke Bakım Çalışması
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arıkbaşı (4 Eylül Sk., Akçam Sk., Arıkbaşı Cami Sk., Arıkbaşı Cd., Arıkbaşı Cumhuriyet Sk., Arıkbaşı Hürriyet Sk., Bahar Sk., Canlı İstasyon Cd., Göçmen Sk., Hürriyet1 Sk., İmamevi Sk., İstasyon Yolu Sk., Okul Sk., Şehitlik Küme Evleri, Sevgi Yolu Sk., Yeşilçam Sk.), Çiftçigediği, Mektep
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buruncuk (Buruncuk Küme Evleri, Demiryolu Altı Sk.), Yakacık (Bayındır Yolu, Buruncuk Yolu, Şirinkır Sk., Yakacık Sk., Yüksel Sk.), Yusuflu (Yusuflu Köyü Küme Evleri)
Planlandı
10:00 - 13:00
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayramcılar (Bayramcılar Köyü İç Yolu, Bayramcılar Yolu), İsmailli (Bayramcılar Yolu, İsmailli Küme Evleri, Yuntdağ Yolu)
Planlandı
12:00 - 15:00
Şebeke Bakım Çalışması
BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Göçbeyli (1. Sanayi Sitesi Sk., 29 Ekim Cd., Akbaba Sk., Alhatlı Cd., Arapalanı Meydanı, Arslanlar Sk., Aşçılar Sk., Aslı Sk., Aydınlar Sk., Badem Sk., Bahçıvan Sk., Bergama Cd., Biçer Sk., Bölcek Cd., Çakıl Sk., Çakırlar Sk., Çalışkan Sk., Cami Çk. Sk., Can Sk., Canbazlar Sk., Ceylan Sk., Dallık Cd., Dayılar Sk., Devrim Sk., Doğan Sk., Döşeme Sk., Dostluk Cd., Gani Sk., Göçbeyli Yolu, Görkem Sk., Gümüş Sk., Güney Sk., Hastane Sk., Horoz Sk., Hurşit Sk., Hüseyin Acar Cd., Hüseyin Demir Cd., İmam Ali Sk., Kadife Kafe Sk., Karacan Sk., Karagöz Sk., Karahan Sk., Karalar Sk., Kartal Sk., Kazım Dirik Cd., Kemaller Sk., Kiraz Sk., Kocapınar Sk., Köy İçi Yol, Kozluca Cd., Küçük Pınar Sk., Kumlukaya Sk., Kumru Kaya Sk., Mescit Cd., Mezarlık Cd., Mine Sk., Mısırlı Sk., Mümin Sk., Nar Sk., Nazlı Sk., Nergis Sk., Özkan Sk., Palalar Sk., Palamut Sk., Pamukçu Sk., Pehlivanlar Sk., Rahmi Bey Sk., Sağlık Sk., Şakir Sk., Savaş Sk., Şelale Sk., Selvi Sk., Şeref Sk., Sezen Sk., Solaklar Sk., Susam Sk., Tahir Sk., Taşlık Sk., Uygar Sk., Vatan Sk., Yakut Sk., Yıldırım Sk., Yılmazlar Sk., Yunus Sk., Zümrüt Sk.)
Planlandı
01:00 - 01:30
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)
Planlandı
18:00 - 18:30
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk (859. Sk., 869. Sk., 870. Sk., 872. Sk., 873. Sk., 874. Sk., 915. Sk., 928. Sk., 929. Sk., 931. Sk., 934. Sk., 935. Sk., 936. Sk., 937. Sk., 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 943. Sk., 943/2. Sk., 944. Sk., 944/1. Sk., 945. Sk., 945/1. Sk., 945/2. Sk., 945/3. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 948. Sk., 949. Sk., 950. Sk., 951. Sk., 951/1. Sk., 951/2. Sk., 951/3. Sk., 951/4. Sk., 952. Sk., 953. Sk., 954. Sk., 955. Sk., 956. Sk., 958. Sk., Barbaros Cd., Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu, Hürriyet Cd., Park İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Türkay Cd., Ziya Gökalp Cd.), Evka 4 (Barbaros Cd., Park Sk.), İnönü (801. Sk., 803. Sk., 816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 824. Sk., 825. Sk., 828. Sk., 954. Sk., 959. Sk., 967. Sk., 968. Sk., 969. Sk., 970. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Barbaros Cd., Hürriyet Cd., Özdar Cd., Turgut Reis Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk (953. Sk., Hürriyet Cd.), İnönü (816. Sk., 819. Sk., 820. Sk., 821. Sk., 822. Sk., 823. Sk., 954. Sk., 976. Sk., 977. Sk., 978. Sk., 979. Sk., 980. Sk., 981. Sk., 982. Sk., Hürriyet Cd., Turgut Reis Cd.)
Planlandı
10:30 - 16:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Evka 4 (1024. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., Satuk Buğra Han Cd.)
Planlandı
09:00 - 11:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Germiyan
Planlandı
09:00 - 17:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Alaçatı, Çakabey, Ovacık (7152. Sk., Kabaçelik Sk.)
Planlandı
12:00 - 15:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ardıç (5495. Sk.), Celal Bayar (5232. Sk., 6471/1. Sk.), Şifne (6000. Sk., 6163/1. Sk., 6163/2. Sk., 6165. Sk., 6337. Sk., 6349. Sk., 6351. Sk., 6352. Sk., 6352/1. Sk., 6353. Sk., 6353/1. Sk., 6354. Sk., 6355. Sk., 6355/1. Sk., 6357. Sk., 6359. Sk., 6360. Sk., 6362. Sk., 6363. Sk., 6364. Sk., 6365. Sk., 6366. Sk., 6367. Sk., 6368. Sk., 6369/1. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6375. Sk., 6376. Sk., 6377. Sk., 6378. Sk., 6379. Sk., 6380. Sk., 6381. Sk., 6382. Sk., 6383. Sk., 6384. Sk., 6385. Sk., 6386. Sk., 6387. Sk., 6388. Sk., 6389. Sk., 6390. Sk., 6391. Sk., 6392. Sk., 6393. Sk., 6393/1. Sk., 6394. Sk., 6395. Sk., 6396. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401. Sk., 6401/1. Sk., 6402. Sk., 6403. Sk., 6404. Sk., 6405. Sk., 6406. Sk., 6407. Sk., 6408. Sk., 6409. Sk., 6411. Sk., 6412. Sk., 6414/1. Sk., 6415. Sk., 6417. Sk., 6417/1. Sk., 6418. Sk., 6418/1. Sk., 6419. Sk., 6420. Sk., 6421. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6424. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6428. Sk., 6429. Sk., 6430. Sk., 6433. Sk., 6433/1. Sk., 6434. Sk., 6435. Sk., 6436. Sk., 6437. Sk., 6438. Sk., 6439. Sk., 6440. Sk., 6446. Sk., 6448. Sk., 6454. Sk., 6455. Sk., 6456. Sk., 6457. Sk., 6458. Sk., 6459. Sk., 6467. Sk., 6468. Sk., 6469. Sk., 6470. Sk., 6471. Sk., 6472. Sk., 6473. Sk., 6474. Sk., 6474/1. Sk., 6475. Sk., 6476. Sk., 6477. Sk., 6478. Sk., 6479. Sk., 6480. Sk., 6482. Sk., 6483. Sk., 6484. Sk., 6485. Sk., 6489. Sk., 6489/1. Sk., 6491. Sk., 6491/1. Sk., Ara Sk., Fener Yolu Konakları, Sıte Icı Yol), Yalı (6000. Sk., 6155/1. Sk., 6156/1. Sk., 6157/1. Sk., 6158/2. Sk., 6159/1. Sk., 6160/1. Sk., 6161/1. Sk., 6162/1. Sk., 6163. Sk., 6163/1. Sk., 6165. Sk., 6166. Sk., 6166/1. Sk., 6167. Sk., 6169. Sk., 6170. Sk., 6170/1. Sk., 6172. Sk., 6172/1. Sk., 6173. Sk., 6173/1. Sk., 6175. Sk., 6175/1. Sk., 6176. Sk., 6177. Sk., 6178. Sk., 6178/1. Sk., 6178/2. Sk., 6179. Sk., 6180. Sk., 6182. Sk., 6312. Sk., 6319/1. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6330. Sk., 6332. Sk., 6333. Sk., 6334. Sk., 6335. Sk., 6336. Sk., 6337. Sk., 6337/1. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6346/2. Sk., 6350. Sk.)
Planlandı
14:30 - 19:00
Ağaç Kesimi
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Salihler (919/3. Sk., Bahardalı Sk., Bora Sk., Bozkurt Sk., Çağla Sk., Çelik Sk., Çeşmeli Sk., Çiçek Sk., Gülkent 1. Sk., Gülkent 19 Mayıs Cd., Gülkent 2. Sk., Gülkent 3. Sk., Gülkent 4. Sk., Gülkent 5. Sk., Gülkent 6. Sk., Gülkent 7. Sk., Gülkent 9. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Koray Sk., Neşeli Sk., Taşel Sk.)
Planlandı
09:00 - 14:00
Ağaç Kesimi
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Salihler (Ardıç Sk., Ceren Sk., Gülkent 13. Sk., Gülkent 14. Sk., Gülkent 15. Sk., Gülkent 16. Sk., Gülkent 17. Sk., Gülkent 18. Sk., Gülkent 19. Sk., Gülkent 24. Sk., Gülkent 37. Sk., Gülkent 38. Sk., Gülkent Atatürk Blv., Gülkent Ege Cd., Gülkent Gaziler Cd., Gülkent Gençlik Cd., Gülkent Gülbaba Cd., Sülün Sk.)
Planlandı
01:00 - 06:00
OG Kesici Arızası
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kasımpaşa, Uğur Mumcu (1249. Sk., 1250. Sk., 1250/1. Sk., 1250/3. Sk., 1252. Sk., 1254. Sk., 1254/1. Sk., 1256. Sk., 1256/1. Sk., 1256/2. Sk., 1256/3. Sk., 1289. Sk., 1291. Sk., 1292. Sk., 1293. Sk., 1294. Sk., 1296. Sk., 1297. Sk., 1299. Sk., 1304. Sk., 1308. Sk., 1335. Sk., 1339. Sk., 1343. Sk., Gaffar Okkan Cd., Manisa Asfaltı Cd., Mustafa Yücel Özbilgin Blv.), Yahşelli (6301. Sk., 6302. Sk., 6302/1. Sk., 6303. Sk., 6304. Sk., 6305. Sk., 6333. Sk.)
Planlandı
09:30 - 15:30
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Üzümlü
Planlandı
09:00 - 12:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Emmioğlu, Türkmen (İzmir Yolu Tombaklı Mevkii Küme Evleri), Üç Eylül, Yeniceköy
Planlandı
10:00 - 17:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adnan Menderes (Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri, Kazantepe Civarı Küme Evleri), İhsaniye (Çayırarası Küme Evleri, Gökçen Yolu Benli Tepe Küme Evleri)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
19 Mayıs (128. Sk., 8500. Sk., 8505. Sk., 8506. Sk., 8507. Sk., 8509. Sk., 8525. Sk., Osman Dirik Cd.), Subaşı (305. Sk., 307. Sk., 320. Sk., 324. Sk., 330. Sk., 8813. Sk., Osman Dirik Cd.)
Planlandı
09:30 - 17:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıçay (5155/1. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5225. Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.)
Planlandı
03:00 - 04:00
Şebeke Bakım Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altıntaş (2. Başak Sk., 3. Başak Sk., Ahmet Besim Uyal Cd., Altıntaş Sk., Asmalı Sk., Avcar Sk., Avuçalan Sk., Bahar Sk., Bayko Sk., Berk Sk., Bozkurt Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Dündar Sk., Dündarlı Küme Evleri, Esen Sk., Gülgün Sk., Kırlangıç Sk., Lale Sk., Manolya Sk., Mavice Sk., Mavigök Sk., Pelin Sk., Sakız Sk., Şen Sk., Sümbül Sk., Yasemin Sk., Zafer Cd.), Atatürk (2019. Sk., 2019/10. Sk., 2019/3. Sk., 2019/4. Sk., 2019/5. Sk., 2019/6. Sk., 2019/7. Sk., 2019/9. Sk., 2020. Sk., 2021. Sk., 2022. Sk., 2023. Sk., 2024. Sk., 2024/1. Sk., 2024/2. Sk., 2024/3. Sk., 2024/4. Sk., 2024/5. Sk., 2024/6. Sk., 2024/7. Sk., 2025. Sk., 2025/1. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2030. Sk., 2030/1. Sk., 2031. Sk., 2036. Sk., 2037. Sk., 2038. Sk., 2039. Sk., 2042. Sk., 2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2139. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2145. Sk., 2146. Sk., 2147. Sk., 2148. Sk., 2148/1. Sk., 2148/2. Sk., 2149. Sk., 2150. Sk., 2151. Sk., 2152. Sk., 2153. Sk., 2155. Sk., 2155/1. Sk., 2156. Sk., 2156/1. Sk., 2167. Sk., 2171. Sk., 2172. Sk., 2172/1. Sk., 2175. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2178/1. Sk., 2178/2. Sk., 2179. Sk., 2179/1. Sk., 2179/2. Sk., 2189. Sk., 2200. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2209. Sk., 2210. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2222. Sk., 2222/1. Sk., 2222/2. Sk., 2222/3. Sk., 2222/5. Sk., 2229. Sk., 2232. Sk., 2236. Sk., 2237. Sk., 2239. Sk., 2240. Sk., 2296. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), Camiatik (Dörtyol Sk., Mestan Dayı Sk.), Denizli (100. Sk., 101. Sk., 102. Sk., 103. Sk., 104. Sk., 105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 108. Sk., 109. Sk., 110. Sk., 111. Sk., 112. Sk., 113. Sk., 114. Sk., 115. Sk., 117. Sk., 118. Sk., 119. Sk., 120. Sk., 120/1. Sk., 121. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 133. Sk., 133/1. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 140. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 145/1. Sk., 16. Sk., 16/3, 16/4. Sk., 40. Sk., 41. Sk., 42. Sk., 43. Sk., 44. Sk., 47. Sk., 48. Sk., 49/1. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 54. Sk., 54/1. Sk., 55. Sk., 55/1. Sk., 56. Sk., 59. Sk., 61. Sk., 62. Sk., 63. Sk., 66. Sk., 67. Sk., 68. Sk., 69. Sk., 71. Sk., 72. Sk., 73. Sk., 74. Sk., 77. Sk., 79. Sk., 80. Sk., 81. Sk., 82. Sk., 84. Sk., 85. Sk., 86. Sk., 88. Sk., 89. Sk., 90. Sk., 91. Sk., 92. Sk., 93. Sk., 94. Sk., 95. Sk., 96. Sk., 97. Sk., 98. Sk., 99. Sk., Harbiye Cd., Mehmet Ali Aygüven Cd., Sarı Evler Site Yolu, Yalı Cd.), Gülbahçe (İçmeler Cd.), Güvendik (116. Sk., 126. Sk., 131/1. Sk., 132. Sk., 132/1. Sk., 133. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 141. Sk., 141/1. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 146. Sk., 147. Sk., 148. Sk., 149. Sk., 150. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 154. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 166. Sk., 177. Sk., 184. Sk., 191. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 199. Sk., 199/1. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 215/1. Sk., 216. Sk., 216/1. Sk., 218. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 236. Sk., 237. Sk., 261/2. Sk., Güvendik Okul Cd., Güvendik Ören Cd., Harbiye Cd., Mavi Plaj Cd., Mehmet Ali Aygüven Cd., Yalı Cd.), Hacı İsa, İçmeler (1000. Sk., 1001. Sk., 1002/1. Sk., 1005. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1012. Sk., 1012/1. Sk., 1014. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1019/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1029. Sk., 1029/4. Sk., 1029/5. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1051. Sk., 1053. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1114. Sk., 1122/1. Sk., 1128. Sk., 1130. Sk., 1132. Sk., 1134. Sk., 1136. Sk., 1138. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1155. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1162. Sk., 1163. Sk., 1163/1. Sk., 1163/2. Sk., 1167. Sk., 1180. Sk., 1181. Sk., 1182. Sk., 1189. Sk., Bafi K-9 Köpek Çiftliği, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Göçmen Cd., İçmeler Cd., İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Tekke Cd.), İskele (2001. Sk., 2002. Sk., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2007. Sk., 2009. Sk., 2010. Sk., 2011. Sk., 2012. Sk., 2013. Sk., 2016. Sk., 2018. Sk., 2018/1. Sk., 2018/10. Sk., 2018/11. Sk., 2018/12. Sk., 2018/2. Sk., 2018/4. Sk., 2018/6. Sk., 2018/7. Sk., 2018/8. Sk., 2018/9. Sk., 2019. Sk., 2019/8. Sk., 2034. Sk., 2035. Sk., 2036. Sk., 2053. Sk., 2053/1. Sk., 2054. Sk., 2055. Sk., 2056. Sk., 2057. Sk., 2059. Sk., 2060. Sk., 2062. Sk., 2063. Sk., 2064. Sk., 2065. Sk., 2066. Sk., 2067. Sk., 2067/1. Sk., 2068. Sk., 2069. Sk., 2070. Sk., 2073. Sk., 2074. Sk., 2077. Sk., 2080. Sk., 2081. Sk., 2082. Sk., 2083. Sk., 2084. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2087. Sk., 2088. Sk., 2090. Sk., 2091. Sk., 2092. Sk., 2092/1. Sk., 2093. Sk., 2094. Sk., 2095. Sk., 2098. Sk., 2099. Sk., 2099/1. Sk., 2100. Sk., 2101. Sk., 2105. Sk., 2106. Sk., 2107. Sk., 2108. Sk., 2109. Sk., 2110. Sk., 2110/1. Sk., 2110/2. Sk., 2110/4. Sk., 2112. Sk., 2114. Sk., 2115. Sk., 2120. Sk., 2121. Sk., 2121/1. Sk., 2121/2. Sk., 2121/3. Sk., 2121/4. Sk., 2121/5. Sk., 2121/7. Sk., 2122. Sk., 2124. Sk., 2126. Sk., 2129. Sk., 2132. Sk., 2132/1. Sk., 2163. Sk., 2164. Sk., 2165. Sk., 2166. Sk., 2166/2. Sk., 2166/3. Sk., 2222/5. Sk., 2242. Sk., 2242/1. Sk., Bebek Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., İskele Cd., Mithatpaşa Cd., Neyzen Tevfik Cd., Şehit Piyade Murat Aslantürk Cd., Yorgo Seferis Sk.), Kalabak (2240. Sk., 2296. Sk., 3230. Sk., 3239. Sk., 3242. Sk., 3247. Sk., 3248. Sk., 3249/1. Sk., 3300. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Neyzen Tevfik Cd.), Özbek, Rüstem (2018. Sk., 2018/14. Sk., 2018/9. Sk., 2110/6. Sk., Ates Sk., Ayışığı Sk., Bademci Sk., Bal Sk., Balaban Sk., Bebek Sk., Bilgi Sk., Bilim Sk., Çağdaş Sk., Çam Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Çiçek Sk., Demirel Sk., Duru Sk., Erdoğan Ker Cd., Güleç Sk., Gümüş Sk., Güzel Sk., İrem Sk., Işık Sk., Jandarma Sk., Karlı Sk., Kızılhamam Sk., Mutlu Sk., Özbekyolu Cd., Pelit Sk., Pınarlı Sk., Sakin Sk., Sefa Sk., Sıra Değirmenler Sk., Üç Ahırlar Sk., Üzüm Sk., Yıldıztepe Sk.), Sıra (Avcar Sk., Bahar Sk., Çuha Sk., Günebakan Sk., Hercai Sk., Kasımpatı Sk., Kişniş Sk., Menekşe Sk., Mestan Dayı Sk., Nergis Sk., Papatya Sk., Radika Sk., Sümbül Sk., Volkan Sk., Zambak Sk.), Torasan (500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 579. Sk., 582. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 610. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 623/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Kemal Ertan Cd., Özbekyolu Cd., Pınardere Sk., Sakarya Sk.), Yaka (2. Çay Sk., Altıntaş Sk., Aşağı Fabrika Sk., Beşik Sk., Çardak Sk., Çay Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Dumlupınar Sk., Dündar Sk., Gökçen Sk., Gülgün Sk., Gülnar Sk., Gündoğdu Sk., Hendek Sk., Işık Sk., Karaalan Sk., Şehit Yüzbaşı Kemal Sk., Şirinnar Sk., Sıra Değirmenler Sk., Yeşiltepe Sk., Yıldıztepe Sk.), Yenice (2246. Sk., 2300. Sk., 2301. Sk., 3247. Sk., 3302. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)
Planlandı
04:00 - 05:00
Şebeke Bakım Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk (2025. Sk., 2026. Sk., 2027. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2031. Sk., 2040. Sk., 2041. Sk., 2042. Sk., 2043. Sk., 2048, 2142. Sk., 2157. Sk., 2158. Sk., 2159. Sk., 2160. Sk., 2161. Sk., 2168. Sk., 2169. Sk., 2170. Sk., 2170/1. Sk., 2174. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2177. Sk., 2178. Sk., 2178/2. Sk., 2178/3. Sk., 2179. Sk., 2180. Sk., 2181. Sk., 2183. Sk., 2184. Sk., 2185. Sk., 2186. Sk., 2187. Sk., 2188. Sk., 2189. Sk., 2190. Sk., 2191. Sk., 2192. Sk., 2193. Sk., 2194. Sk., 2195. Sk., 2196. Sk., 2197. Sk., 2198. Sk., 2199. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2209. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2223. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., 2233. Sk., 2235. Sk., 2236. Sk., Neyzen Tevfik Cd.), Çamlıçay (4160. Sk., 4215. Sk., 5155. Sk., 5155/1. Sk., 5155/2. Sk., 5162. Sk., 5164. Sk., 5166. Sk., 5168. Sk., 5170. Sk., 5172. Sk., 5174. Sk., 5176. Sk., 5178. Sk., 5180. Sk., 5182. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5186. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5190. Sk., 5190/1. Sk., 5192. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5194/1. Sk., 5195. Sk., 5196. Sk., 5196/1. Sk., 5196/3, 5197. Sk., 5198. Sk., 5199. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk., 5202. Sk., 5204. Sk., 5205. Sk., 5206. Sk., 5207. Sk., 5207/1. Sk., 5207/2. Sk., 5208. Sk., 5209. Sk., 5210. Sk., 5211. Sk., 5212. Sk., 5213. Sk., 5214. Sk., 5215. Sk., 5216. Sk., 5217. Sk., 5218. Sk., 5219. Sk., 5220. Sk., 5221. Sk., 5222. Sk., 5222/1. Sk., 5222/2. Sk., 5222/3. Sk., 5223. Sk., 5224. Sk., 5225. Sk., 5226. Sk., 5229. Sk., 5231. Sk., 5233/1. Sk., 5235. Sk., 5239. Sk., 5241. Sk., 5243. Sk., 5247. Sk., 5298. Sk., 5298/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv.), Kalabak (2240. Sk., 3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3005. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017/1. Sk., 3019/2. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3023. Sk., 3024. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3027. Sk., 3028. Sk., 3029. Sk., 3030. Sk., 3031. Sk., 3032. Sk., 3032/1. Sk., 3032/2. Sk., 3033. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3036/1. Sk., 3037. Sk., 3038. Sk., 3039. Sk., 3039/1. Sk., 3040. Sk., 3041. Sk., 3042. Sk., 3043. Sk., 3044. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., 3047. Sk., 3048. Sk., 3049. Sk., 3050. Sk., 3050/1. Sk., 3051. Sk., 3052. Sk., 3053. Sk., 3054. Sk., 3057. Sk., 3060. Sk., 3064. Sk., 3066. Sk., 3068. Sk., 3070. Sk., 3072. Sk., 3074. Sk., 3076. Sk., 3230. Sk., 3231. Sk., 3243. Sk., 3244. Sk., 3248/1. Sk., 3249. Sk., 3251. Sk., 3252. Sk., 3253. Sk., 3254. Sk., 3255. Sk., 3256. Sk., 3257. Sk., 3258. Sk., 3259. Sk., 3260. Sk., 3262. Sk., 3263. Sk., 3264. Sk., 3264/1. Sk., 3264/2. Sk., 3264/3. Sk., 3265. Sk., 3266. Sk., 3267. Sk., 3268. Sk., 3269. Sk., 3270. Sk., 3271. Sk., 3272. Sk., 3273. Sk., 3274. Sk., 3275. Sk., 3276. Sk., 3277. Sk., 3277/1. Sk., 3277/2. Sk., 3278. Sk., 3279. Sk., 3280. Sk., 3281. Sk., 3282. Sk., 3283. Sk., 3284. Sk., 3285. Sk., 3286. Sk., 3287. Sk., 3288. Sk., 3289. Sk., 3290. Sk., 3291. Sk., 3292. Sk., 3293. Sk., 3294. Sk., 3295. Sk., 3297. Sk., 3297/1. Sk., 3298. Sk., 3299. Sk., 3300. Sk., 3300/1. Sk., 3300/2. Sk., 3300/3. Sk., 3300/4. Sk., 3300/6. Sk., 3301. Sk., 3302. Sk., 3302/1. Sk., 3304. Sk., 3305. Sk., 3305/5. Sk., 3306. Sk., 3306/1. Sk., 3306/2. Sk., 3310. Sk., 3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk., 3319. Sk., 3320. Sk., 3326. Sk., 3328. Sk., 3330. Sk., 3332. Sk., 3334. Sk., 3336. Sk., 3338. Sk., 3340. Sk., 3342. Sk., 3344. Sk., 3346. Sk., 3348. Sk., 3350. Sk., 3351. Sk., 3352. Sk., 3360. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., İzmir-Çeşme Otoyolu, Kekliktepe Cd., Kocadağ Sk., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv., Neyzen Tevfik Cd., Pakize Hanım Cd., Şehit Kemal Cd.), M. Fevzi Çakmak (3076. Sk., 4065. Sk., 4067. Sk., 4067/1. Sk., 4075. Sk., 4077. Sk., 4078. Sk., 4079. Sk., 4080. Sk., 4081. Sk., 4082. Sk., 4082/1. Sk., 4083. Sk., 4084. Sk., 4085. Sk., 4086. Sk., 4088. Sk., 4090. Sk., 4090/1. Sk., 4092. Sk., 4093. Sk., 4094. Sk., 4095. Sk., 4096. Sk., 4097. Sk., 4098. Sk., 4099. Sk., 4100. Sk., 4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4105/1. Sk., 4105/2. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4108/1. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4113. Sk., 4114. Sk., 4115. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4119/1. Sk., 4120. Sk., 4121. Sk., 4122. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4124/1. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4129. Sk., 4131. Sk., 4135. Sk., 4153. Sk., 4187. Sk., 4189. Sk., 4228/1. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.), Şirinkent (3318. Sk., 4215. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4252. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4257. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4261. Sk., 4262. Sk., 4263. Sk., 4265. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4269. Sk., 4271. Sk., 4272. Sk., 4274. Sk., 4274/1. Sk., 4275. Sk., 4276. Sk., 4277. Sk., 4278. Sk., 4279. Sk., 4280. Sk., 4281. Sk., 4282. Sk., 4283. Sk., 4284. Sk., 4285. Sk., 4286. Sk., 4288. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., 4307. Sk., 4309. Sk., 5297. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Yenice (2300. Sk., 3300/5. Sk., 3307. Sk., 3308/1. Sk., Akay Sk., Akça Sk., Akdeniz Sk., AKMEŞE, Bağcılar Sk., Begonya Sk., Çalık Sk., Cesur Sk., Göksu Sk., İncirli Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karayel Sk., Kekliktepe Cd., Kıraç Sk., Lodos Sk., Manzara Cd., Ortanca Sk., Özgün Sk., Panaroma Sk., Sefaköy Cd., Şerifağa Kulesi Mevkii Küme Evleri, Yeşilalan Sk.), Zeytinalanı (4105. Sk., 4124. Sk., 4126. Sk., 4128. Sk., 4130. Sk., 4132. Sk., 4134. Sk., 4135. Sk., 4137. Sk., 4138. Sk., 4139. Sk., 4140. Sk., 4141. Sk., 4142. Sk., 4143. Sk., 4144. Sk., 4145. Sk., 4145/1. Sk., 4146. Sk., 4147. Sk., 4148. Sk., 4149. Sk., 4150. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4155. Sk., 4156. Sk., 4157. Sk., 4157/1. Sk., 4159. Sk., 4160. Sk., 4161. Sk., 4163. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4183. Sk., 4191. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4297. Sk., 5298. Sk., İsmet İnönü Blv., Mareşal Fevzi Çakmak Blv., Muammer Aksoy Cd., Mustafa Kemal Blv.)
Planlandı
09:00 - 11:00
Şebeke Bakım Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Balıklıova (13000. Sk., 13001. Sk., 13002. Sk., 13003. Sk., 13004. Sk., 13004/1. Sk., 13005. Sk., 13006. Sk., 13007. Sk., 13008. Sk., 13009. Sk., 13010. Sk., 13011. Sk., 13011/1. Sk., 13011/2. Sk., 13012. Sk., 13013. Sk., 13013/1. Sk., 13013/2. Sk., 13014. Sk., 13015. Sk., 13016. Sk., 13018. Sk., 13019. Sk., 13020. Sk., 13021. Sk., 13022. Sk., 13023. Sk., 13024. Sk., 13026. Sk., 13053. Sk., 13056. Sk., 13057. Sk., 13058. Sk., 13059, Balıklıova Cd., Tınaztepe Küme Evleri Yolu), Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Gülbahçe (12001. Sk., 12003. Sk., 12004. Sk., 12005. Sk., 12006. Sk., 12006/1. Sk., 12006/2. Sk., 12007. Sk., 12008. Sk., 12009. Sk., 12010. Sk., 12010/1. Sk., 12011. Sk., 12012. Sk., 12013. Sk., 12014. Sk., 12015. Sk., 12016. Sk., 12017. Sk., 12018. Sk., 12018/1. Sk., 12019. Sk., 12020. Sk., 12021. Sk., 12021/1. Sk., 12021/2. Sk., 12021/3. Sk., 12022. Sk., 12022/1. Sk., 12023. Sk., 12023/1. Sk., 12023/2. Sk., 12023/3. Sk., 12024. Sk., 12025. Sk., 12026. Sk., 12026/1. Sk., 12027. Sk., 12028. Sk., 12030. Sk., 12031. Sk., 12032. Sk., 12033. Sk., 12034. Sk., 12035. Sk., 12036. Sk., 12037. Sk., 12038. Sk., 12039. Sk., 12040. Sk., 12041. Sk., 12042. Sk., 12042/1. Sk., 12042/2. Sk., 12042/3. Sk., 12042/4. Sk., 12042/5. Sk., 12043. Sk., 12044. Sk., 12045. Sk., 12045/3. Sk., 12045/4. Sk., 12046. Sk., 12047. Sk., 12048. Sk., 12048/1. Sk., 12049. Sk., 12050. Sk., 12051. Sk., 12052. Sk., 12053. Sk., 12053/1. Sk., 12054. Sk., 12055. Sk., 12056. Sk., 12056/1. Sk., 12057. Sk., 12058. Sk., 12059. Sk., 12060. Sk., 12061. Sk., 12062. Sk., 12063. Sk., 12064. Sk., 12065. Sk., 12066. Sk., 12066/1. Sk., 12066/2. Sk., 12067. Sk., 12068. Sk., 12069. Sk., 12069/1. Sk., 12070. Sk., 12070/1. Sk., 12070/2. Sk., 12071. Sk., 12071/1. Sk., 12072. Sk., 12073. Sk., 12073/1. Sk., 12074. Sk., 12075. Sk., 12075/1. Sk., 12076. Sk., 12076/1. Sk., 12076/2. Sk., 12076/3. Sk., 12076/4. Sk., 12076/5. Sk., 12076/6. Sk., 12077. Sk., 12078. Sk., 12079. Sk., 12080. Sk., 12080/1. Sk., 12081. Sk., 12082. Sk., 12083. Sk., 12083/1. Sk., 12084. Sk., 12085. Sk., 12086. Sk., 12087. Sk., 12087/1. Sk., 12087/10. Sk., 12087/11, 12087/12, 12087/3. Sk., 12087/4. Sk., 12087/5. Sk., 12087/6. Sk., 12088. Sk., 12088/1. Sk., 12088/2. Sk., 12089. Sk., 12089/1. Sk., 12090. Sk., 12091. Sk., 12092. Sk., 12094. Sk., 12094/1. Sk., 12095. Sk., 12096/1. Sk., 12096/2. Sk., 12096/3. Sk., 12097. Sk., 12098. Sk., 12099. Sk., 12100. Sk., 12100/1. Sk., 12101. Sk., 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12106. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12109/1. Sk., 12110. Sk., 12110/1. Sk., 12111. Sk., 12112. Sk., 12112/1. Sk., 12112/2. Sk., 12113. Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12117. Sk., 12120. Sk., 12122. Sk., 12123. Sk., 12124. Sk., 12124/1, 12124/1. Sk., 12127. Sk., 12129. Sk., 12131. Sk., 12132. Sk., Gülbahçe Cd., Karapınar Cd., Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)
Planlandı
10:00 - 17:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Özbek (618. Sk., Özbekyolu Cd.), Rüstem (Özbekyolu Cd.), Torasan (Özbekyolu Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kuşçular (8002. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8017. Sk., 8019. Sk., 8023. Sk., Kuşçular Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altıntaş (Çaylak Sk., Dündarlı Küme Evleri), Camiatik (8002/1. Sk., Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., Mestan Dayı Sk., Yabangülü Sk.), Demircili (10001. Sk., 10002. Sk., 10003. Sk., 10004. Sk., Ada Küme Evleri, Demircili Ada Mevkii Küme, Demircili Cd.), Gülbahçe, İçmeler (1001. Sk., 1009. Sk., 1011. Sk., 1013. Sk., 1017. Sk., 1019. Sk., 1021. Sk., 1023. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1029/2. Sk., 1029/3. Sk., 1032. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., 1052. Sk., 1056. Sk., 1060. Sk., 1064. Sk., 1091. Sk., 1091/1. Sk., 1093. Sk., 1093/1. Sk., 1093/2. Sk., 1093/3. Sk., 1114. Sk., 1116. Sk., 1146. Sk., 1146/1. Sk., 1146/2. Sk., 1146/3. Sk., 1146/4. Sk., 1146/5. Sk., 1148. Sk., 1152. Sk., 1171. Sk., 1171/2, Dündarlı Küme Evleri, İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Umut 1. Sk., Umut 2. Sk., Umut 3. Sk., Umut 5. Sk., Yağcılar Cd.), Kuşçular (8001. Sk., 8002. Sk., 8003. Sk., 8004. Sk., 8005. Sk., 8007. Sk., 8007/1. Sk., 8008. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8010. Sk., 8011. Sk., 8012. Sk., 8012/1. Sk., 8013. Sk., 8014. Sk., 8014/1. Sk., 8015. Sk., 8015/1. Sk., 8016. Sk., 8017. Sk., 8018. Sk., 8018/1. Sk., 8018/2. Sk., 8018/3. Sk., 8019. Sk., 8020. Sk., 8021. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8023. Sk., 8025. Sk., 8025/1. Sk., 8026. Sk., 8026/1. Sk., 8027. Sk., 8028. Sk., 8028/2. Sk., 8028/3. Sk., 8028/4. Sk., 8029. Sk., 8029/1, 8031. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8033. Sk., 8034. Sk., 8034/1. Sk., 8034/2. Sk., 8035. Sk., 8035/1. Sk., 8035/2. Sk., 8036. Sk., 8037. Sk., 8037/1. Sk., 8038. Sk., 8039. Sk., 8039/1. Sk., 8039/2. Sk., 8039/3. Sk., 8039/5. Sk., 8039/6. Sk., 8040. Sk., 8042. Sk., 8043. Sk., 8043/1. Sk., 8044. Sk., 8044/1. Sk., 8044/2. Sk., 8044/3. Sk., 8046. Sk., 8046/1. Sk., 8048. Sk., 8049. Sk., 8056. Sk., 8058/1. Sk., 8076/1. Sk., 8077/1. Sk., 8078. Sk., 8079. Sk., 8083. Sk., 8084. Sk., 8085. Sk., 8088. Sk., 8089. Sk., Ihlamur Sk., Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu, Kuşçular Cd., Mestan Dayı Sk.), Naipli, Özbek (6115. Sk.), Sıra (1173. Sk., 8001. Sk., 8001/2. Sk., Biberiye Sk., Hercai Sk., Mestan Dayı Sk., Sardunya Sk., Sıklamen Sk.), Torasan (615/1. Sk., 616. Sk., Pınardere Sk.), Yağcılar (9000. Sk., 9001. Sk., 9002. Sk., 9003. Sk., 9004. Sk., 9005. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9008. Sk., 9012. Sk., 9013. Sk., 9014. Sk., 9015. Sk., 9016. Sk., 9016/1. Sk., 9017. Sk., 9018. Sk., 9019. Sk., 9020. Sk., 9021. Sk., 9022. Sk., 9023. Sk., 9026. Sk., 9029. Sk., Altinköy 2. Sk., Altınköy 10. Sk., Altınköy 11. Sk., Altınköy 12. Sk., Altınköy 13. Sk., Altınköy 14. Sk., Altınköy 15. Sk., Altınköy 16. Sk., Altınköy 17. Sk., Altınköy 18. Sk., Altınköy 19. Sk., Altınköy 3. Sk., Altınköy 4. Sk., Altınköy 5. Sk., Altınköy 6. Sk., Altınköy 7. Sk., Altınköy Küme Evleri, Çesmeyani Küme Evleri, Yağcılar Köyü Cd.), Zeytinler
Planlandı
12:00 - 18:30
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yelaltı (Balerin Sk., Böğürtlen Sk., Gediz Sk., Kamanlı Mevkii Küme Evleri, Kamanlı Sk., Karanfil Sk., Kıvırcık Sk., Mezbaha Sk., Pamuk Sk., Samur Sk., Süleyman Efendi Sk., Topaltı Sk.)
Planlandı
00:00 - 07:00
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Halkapınar (1204/9. Sk.), Mersinli (2818. Sk., 2818/1. Sk., 2819. Sk., 2820. Sk., 2821. Sk., 2823. Sk., 2824. Sk., 2839. Sk., Eshot Genel Müdürlüğü Atölye Şefliği İçi Yolu, Şehitler Cd.)
Planlandı
09:00 - 16:00
Trafo Bakım Çalışması
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Adatepe (Doğuş Cd.), Kuruçeşme (203/20. Sk., 203/29. Sk., 203/33. Sk., 203/41. Sk., 203/45. Sk., 203/47. Sk., 203/49. Sk., 205/13. Sk., 205/2. Sk., 205/26. Sk., 205/3. Sk., 205/34. Sk., 205/36. Sk., 205/40. Sk., 205/41. Sk., 205/5. Sk., 205/6. Sk., Ahmet Piriştina Blv., Doğuş Cd.)
Planlandı
10:00 - 16:00
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Doğancılar (6001. Sk., 6002. Sk., 6002/1. Sk., 6003. Sk., 6003/1. Sk., 6004. Sk., 6004/1. Sk., 6005. Sk., 6006. Sk., 6007. Sk., 6010. Sk., 6013. Sk., 6015. Sk., 6030. Sk., Kocaorman Mevkii, Yunus Emre Cd.), Kırklar (5000. Sk., 5001. Sk., 5002. Sk., 5002/3. Sk., 5002/4. Sk., 5003. Sk., 5004. Sk., 5005. Sk., 5006. Sk., 5007. Sk., 5008. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5011. Sk., 5012. Sk., 5013. Sk., 5014. Sk., 5015. Sk., 5016. Sk., 5017. Sk., 5018. Sk., 5019. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5024. Sk., 5025. Sk., 5025/1. Sk., 5025/2. Sk., 5025/4. Sk., 5026. Sk., 5027. Sk., 5027/1. Sk., 5028. Sk., 5028/1. Sk., 5029. Sk., 5030. Sk., 5031. Sk., 5031/1. Sk., 5033. Sk., 5033/1. Sk., 6007. Sk., Demokrasi Cd., İpek Küme Evleri, Karabağlar Sk., Karataş Sk., Karatekeli Cd., Kocaorman Mevkii, Mevlana Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Belenbaşı (3001. Sk., 3002. Sk., 3002/1. Sk., 3002/2. Sk., 3003. Sk., 3004. Sk., 3005. Sk., 3006. Sk., 3007. Sk., 3008. Sk., 3009. Sk., 3010. Sk., 3011. Sk., 3012. Sk., 3013. Sk., 3014. Sk., 3015. Sk., 3015/1. Sk., 3015/2. Sk., 3015/3. Sk., 3016. Sk., 3016/1. Sk., 3017. Sk., 3017/1, 3018. Sk., 3018/1. Sk., 3018/2. Sk., 3018/3. Sk., 3018/4. Sk., 3019. Sk., 3019/1. Sk., 3020, 3020/1. Sk., 3023. Sk., Belen Cd., Beylik Cd., Goca Yörük Cd., Hürriyet Cd., Karatekeli Cd.), Kırklar (Karatekeli Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Görece Cumhuriyet (5015. Sk., Ahmet Yesevi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ata (Hızır Reis Sk., Karacaoğlan Sk., Köroğlu Sk., Oruç Reis Sk., Yazar Namık Kemal Cd., Yunus Emre Sk.), Görece Cumhuriyet (5008. Sk., 5008/1. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5013. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5043. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5049. Sk., 5161. Sk., 5167. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., Ahmet Kaçkınoğlu Cd., Ahmet Yesevi Cd., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Nazar Boncuğu Cd., Sokullu Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.), Hürriyet (5082. Sk., 5083. Sk., 5084. Sk., 5085. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5152. Sk., 5154. Sk., 5156. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5173. Sk., Adatepe Sk., Gazi Atatürk Sk., İbni Sina Sk., Kazım Karabekir Paşa Sk., Koca Sinan Sk., Ömer Seyfettin Sk., Site Yolu, Sokullu Sk., Ziya Gökalp Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması
MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
Görece Cumhuriyet (5038. Sk., 5040. Sk., 5043. Sk., 5044. Sk., 5046. Sk., 5050. Sk., 5051. Sk., 5052. Sk., 5053. Sk., 5056. Sk., 5058. Sk., 5059. Sk., 5060. Sk., 5061. Sk., 5062. Sk., 5065. Sk., 5066. Sk., 5068. Sk., 5069. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5078. Sk., 5079. Sk., 5080. Sk., 5081. Sk., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.)
Planlandı
09:00 - 14:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aydınlıkevler (6793. Sk., 6794. Sk., 6794/5. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/1. Sk., 6797. Sk., 6797/1. Sk., 6798. Sk., 6799. Sk.)
Planlandı
09:00 - 14:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aydınlıkevler (6783. Sk., 6784. Sk., 6790. Sk., 6792. Sk., 6792/1. Sk., 6793. Sk., 6795. Sk., 6796. Sk., 6796/3. Sk.)
Planlandı
09:00 - 14:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aydınlıkevler (6782. Sk., 6786. Sk., 6787. Sk., 6787/1. Sk., 6788. Sk., 6789. Sk., 6790. Sk., 6791. Sk., 6793. Sk.)
Planlandı
09:00 - 15:00
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk (1014. Sk., 1018. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., 1024. Sk., 1025. Sk., 1026. Sk., 1026/1. Sk., 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1029/1. Sk., 1030. Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1034. Sk., 1037. Sk., 1045/1. Sk., 1046. Sk., 1046/1. Sk., 1046/2. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1049. Sk., 1050. Sk., İstiklal Cd., Muhtar Nasuh Arısan Sk.)
Planlandı
09:30 - 15:30
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih (1141. Sk., 1188. Sk., 1190. Sk., Ege Cd.)
Planlandı
10:00 - 16:00
Şebeke Bakım Çalışması
GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Atatürk (1014. Sk., Bayrak Cd.), Dokuz Eylül (1012/1. Sk.), Menderes (1006. Sk., 1006/2. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1008/1. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1010/1. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1012/1. Sk., 1013. Sk., 1013/1. Sk., 1014. Sk., 1015. Sk., Bayrak Cd., Muhtar Mehmet Öcal Sk., Muhtar Rahmi Özçoban Sk.)
Planlandı
04:00 - 05:00
Şebeke Bakım Çalışması
GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yelki
Planlandı
08:00 - 12:00
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşık Veysel (5801. Sk., 5802. Sk., 5803. Sk., 5836. Sk.), Osman Aksüner (5733. Sk., 5801. Sk., 5900. Sk., 5904. Sk., 5905. Sk., 5906. Sk., 5918. Sk., 5925. Sk., 5926. Sk., 5927. Sk.)
Planlandı
08:30 - 12:30
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşık Veysel (5733. Sk., 5806. Sk., 5807. Sk., 5816. Sk., 5817. Sk., 5818. Sk., 5828. Sk., 5829. Sk., 5829/2. Sk., 5851/1. Sk., 5852/1. Sk.)
Planlandı
13:00 - 16:30
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşık Veysel (4002/1. Sk., 5733. Sk., 5815. Sk., 5815/1. Sk., 5815/2. Sk., 5843. Sk., 5844. Sk., 5845. Sk., 5846. Sk., 5847. Sk., 5848. Sk., 5849. Sk., 5850. Sk., 5853. Sk., 5858. Sk.)
Planlandı
13:30 - 17:00
Ağaç Kesimi
KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahriye Üçok (9645. Sk., 9645/1. Sk., 9646. Sk., 9646/1. Sk., 9673. Sk., 9674. Sk., 9676. Sk., 9677. Sk., 9677/1. Sk., 9683. Sk., 9685. Sk., 9686. Sk., 9687/2. Sk., 9688. Sk., 9688/1. Sk., 9689. Sk., 9689/1. Sk., 9690. Sk., 9692. Sk., 9693. Sk., 9694. Sk., 9695. Sk.), Limontepe (9677. Sk., 9693. Sk., 9695. Sk., 9706. Sk., 9720. Sk., 9769. Sk.), Salih Omurtak (9668. Sk., 9693. Sk., 9695. Sk., 9695/1. Sk., 9695/2. Sk.)