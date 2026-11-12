İZMİR'DE BÜYÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ 13 KASIM CUMA | 19 İLÇEDE SAATLER SÜREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir genelinde şalterler iniyor! GDZ Elektrik tarafından paylaşılan son dakika listesine göre 13 Kasım Cuma günü tam gün sürecek bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Evde ve iş yerinde mağduriyet yaşamamak için listeyi mutlaka kontrol edin: Elektrikler ne zaman gelecek?