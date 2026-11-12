TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban'ı ziyaret etti

Misafirperverliği için Vali Elban'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kendisine üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Millî Takım forması ve bir plaket takdim ederken; ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Elban ise TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na bir plaket hediye etti.

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