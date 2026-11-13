Aydın - İzmir otobanında feci kaza! Ölümle biten yolculuğun acı detayı ortaya çıktı! Servis minibüsünü…

Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik ilçesi geçişinde 9 Eylül'de tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin raporlar tamamlandı. Kazada yaşamını yitiren iki kişinin, kendilerine ait olmayan minibüsü bir tanıdıklarından emanet aldıkları ve İzmir'de hastaneden döndükleri öğrenildi. Öte yandan kazanın, iddiaya göre emniyet şeridinden aniden yola çıkan minibüsün, turistleri taşıyan tur otobüsüyle çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi.