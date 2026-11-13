Aydın - İzmir otobanında feci kaza! Ölümle biten yolculuğun acı detayı ortaya çıktı! Servis minibüsünü…

Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik ilçesi geçişinde 9 Eylül'de tur otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin raporlar tamamlandı. Kazada yaşamını yitiren iki kişinin, kendilerine ait olmayan minibüsü bir tanıdıklarından emanet aldıkları ve İzmir'de hastaneden döndükleri öğrenildi. Öte yandan kazanın, iddiaya göre emniyet şeridinden aniden yola çıkan minibüsün, turistleri taşıyan tur otobüsüyle çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi.
Kazada servis aracı sürücüsü ile yolcu konumundaki şahıs hayatını kaybederken otobüsteki Polanyalı 7 turist, otobüs sürücüsü ve rehber olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.
"SERVİS ARACININ EMANET ALINDIĞI ORTAYA ÇIKTI"
Kazadan sonra detaylı inceleme yapan Cumhuriyet Savcılığı ekipleri, M.İ. adına kayıtlı servis minibüsünü Ali Şevket Yavuz'un (58) kullandığını, Orhan Yavuz (62)'un araçta yolcu konumunda olduğu öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Yavuz kardeşlerin servis aracının şoförü ile aralarının iyi olduğu ve kaza öncesi de M.İ.'den servis aracını emanet aldıkları ortaya çıktı. Kalp hastası olduğu öğrenilen Orhan Yavuz'un ikamet ettiği Muğla'nın Milas ilçesinden İzmir'e hastaneye tedaviye gitmek için servis minibüsünü emanet aldığı ve hastane dönüşü geçirdikleri kazada hayatlarını kaybettikleri öğrenildi.
Bu arada emanet alınan aracın tahditli olduğu ve Muğla sınırları dışına çıkışının ancak izinle olabildiği öğrenildi.
Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.