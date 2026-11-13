  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu! 29 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu! 29 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'güncel kadın eğitim yapılanması'na yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu! 29 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekiplerce İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA