İZMİR'DE 9 SAAT SULAR YOK! İZSU DUYURDU | 13 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 13 Kasım Cuma İzmir su kesintisi...
BORNOVA - ERGENE 13.11.2026 saat 09:05 ile 10:05 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR - ATATÜRK, MENDERES 13.11.2026 saat 09:15 ile 18:15 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ - CUMHURİYET, İSTİKLAL, YENİ 13.11.2026 saat 09:30 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK - 14 MAYIS 13.11.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA - KALABAK, NAİPLİ, SIRA, ŞİRİNKENT, YAKA, YELALTI, YENİ, YENİCE 13.11.2026 saat 08:30 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.