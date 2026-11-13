Haberler İzmir İzmir'de öğretmen ve öğrencilere ulaşımda büyük müjde! O sınır kalktı: İZBAN dahil indirimli tarife genişliyor | Yeni Genç İzmirim Kart tarifesi İzmir'de öğretmen ve öğrencilere ulaşımda büyük müjde! O sınır kalktı: İZBAN dahil indirimli tarife genişliyor | Yeni Genç İzmirim Kart tarifesi İzmir'de toplu ulaşım kullanan binlerce kişiyi ilgilendiren yeni karar Meclis'ten geçti. Daha önce indirimli ulaşım hakkından yararlanamayan bazı öğrenci ve eğitimciler için kapılar açıldı. Peki kimler artık daha az ücret ödeyecek, hangi gruplar indirimli tarifeye dahil edildi? İşte yeni düzenlemenin tüm ayrıntıları... ERTAN GÜRCANER









İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısında, kent içi toplu ulaşımda uygulanan indirim tarifelerinin kapsamının genişletilmesine yönelik önerge görüşüldü. Yeni düzenlemeyle birlikte örgün eğitim gören 26 yaş üstü ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler yaş sınırı olmaksızın Genç İzmirim Kart tarifesinden faydalanarak otobüs, metro, vapur ve tramvayda 35 TL yerine 17,50 TL, İZBAN'da ise ilk 20 kilometrede 40 TL yerine 16,50 TL ödeyecek.

Ayrıca Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan ücretli öğretmenler, özel öğretim kurslarındaki öğretmenler ile yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri de Öğretmen İzmirim Kart kapsamına alınarak otobüs, metro, vapur ve tramvayda 23,50 TL, İZBAN'da ise ilk 20 kilometrede 29,50 TL'den ulaşım sağlayacak. Öte yandan İZBAN'ın 90 dakika aktarma sistemine yeniden dahil edilmesiyle, ilk binişin ardından 90 dakika içinde İZBAN'a yapılan aktarmalarda 20 kilometreye kadar ücretsiz ulaşım imkânı da devreye alındı.