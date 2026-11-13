Türkiye'nin ilkler şehri: İzmir! İlk gol, ilk tren, ilk fuar...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün sıradan gelen pek çok yenilik, Türkiye'de ilk kez bu şehrin sokaklarında hayat buldu! Tarih boyunca öncü kimliğiyle öne çıkan İzmir'in bilinmeyen "ilkler" dosyası...
KURTULUŞ SAVAŞI'NIN İLK KURŞUNU İZMİR'DE ATILDI
Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu, gerçek adı Osman Nevres olan gazeteci Hasan Tahsin tarafından Yunan işgal ordularına karşı ilk kez İzmir'de atıldı. Bu önemli olayın simgesi olan Gazeteci Hasan Tahsin İlk Kurşun Anıtı halen Konak Meydanı'nda yükseliyor.
İLK KADIN EYLEMİNİ İZMİRLİ KADINLAR GERÇEKLEŞTİRDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki belgelerden öğrendiğimize göre, 1828 yılında ekmek fiyatlarına yapılan zam üzerine İzmirli kadınlar bir eylem yaptı. Üç gün süren eylemlerin ardından zam kararı geri çekilirken, bu eylem de kadınlar tarafından gerçekleştirilen ilk eylem olarak kayıtlara geçti.
İLK TÜRK DONANMASI İZMİR'DE KURULDU
İlk Türk denizcisi kabul edilen Çaka Bey, Türklere ait ilk donanmayı 1081 yılında İzmir'de kurdu.
BATI UYGARLIĞININ İLK ANITSAL ESERİ İLYADA İZMİR'DE YAZILDI
MÖ 750 –700 yılları arasında İzmir'de yaşayan Homeros, Greklerle, Anadolu Troya halkı arasında on yıl süren savaşların son kırk günlük bölümünü anlattığı yaklaşık 16 bin mısralık eseri İlyada'yı bu topraklarda yazdı. Bu destan, halen Batı edebiyatının ilk büyük eseri olarak kabul ediliyor.
ANADOLU'NUN İLK DEMİRYOLU İZMİR'E YAPILDI
Türkiye'de ilk demiryolu İzmir-Aydın hattı arasında inşa edildi. 1856'da inşa edilen 130 kilometrelik hattın başlangıç noktası olan Çamlık, bugün Buharlı Lokomotif Müzesi'ne ev sahipliği yapıyor ve burada Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, İsveç ve Çekoslovak yapımı 30 adet buharlı lokomotif sergileniyor.
TÜRKİYE'DE İLK FUTBOL MAÇI İZMİR'DE OYNANDI
Türkiye'de ilk futbol maçı 1870'li yıllarda Bornova'da oynandı. Ülkemizdeki ilk futbol kulübü olan Football Club Smyrna (İzmir Futbol Kulübü) da yine İzmir'de kuruldu.
İLK KARANTİNA İZMİR'DE
Salgın hastalıklara karşı Türkiye'deki ilk karantina, İzmir'in Küçükyalı semtindeki Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi karşısındaki binada kuruldu.
TÜRKİYE'NİN İLK FUARI İZMİR'DE AÇILDI
Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya atılan "yurt içinde üretilen malların sergilenmesi" fikri üzerine temelleri atılan fuar, 1927 yılından bu yana Dünya Ekonomik Buhranı ve İkinci Dünya Savaşı'ndaki kesintiler dışında her yıl düzenlendi. Fuara 1936 yılından beri Kültürpark ev sahipliği yapıyor.
ASYA'DAKİ İLK SAĞLIK MERKEZİ BERGAMA'DA KURULDU
Eczacılığın babası Galenos'un memleketi Bergama, döneminin en büyük sağlık merkezleri arasında anılan Asklepion'a ev sahipliği yaptı. MÖ 5 ve 4. yüzyıllar arasında dünyanın en büyük tedavi merkezlerinden biri haline gelen ve sağlık tanrısı Asklepios'a adanan Asklepion'da farklı tedavi yöntemleri uygulandı.
İLK TİCARET BORSASI İZMİR'DE KURULDU.
Osmanlı Devleti'nin 1886' da yayınladığı ve borsalara ait ilk düzenleme olan Umum Borsalar Nizamnamesi'nde, borsaların kurulması işini devletin üstlendiği, her şehirde ancak bir borsa kurulabileceği açıkça belirtiliyordu. İlk ticaret borsası da 1891 yılında tarımsal alım satımın en yoğun yaşandığı kent olan İzmir' de kuruldu.