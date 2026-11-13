Türkiye'nin ilkler şehri: İzmir! İlk gol, ilk tren, ilk fuar...

Son dakika İzmir haberleri... Bugün sıradan gelen pek çok yenilik, Türkiye 'de ilk kez bu şehrin sokaklarında hayat buldu! Tarih boyunca öncü kimliğiyle öne çıkan İzmir'in bilinmeyen "ilkler" dosyası...

KURTULUŞ SAVAŞI'NIN İLK KURŞUNU İZMİR'DE ATILDI

Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu, gerçek adı Osman Nevres olan gazeteci Hasan Tahsin tarafından Yunan işgal ordularına karşı ilk kez İzmir'de atıldı. Bu önemli olayın simgesi olan Gazeteci Hasan Tahsin İlk Kurşun Anıtı halen Konak Meydanı'nda yükseliyor.

İLK KADIN EYLEMİNİ İZMİRLİ KADINLAR GERÇEKLEŞTİRDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki belgelerden öğrendiğimize göre, 1828 yılında ekmek fiyatlarına yapılan zam üzerine İzmirli kadınlar bir eylem yaptı. Üç gün süren eylemlerin ardından zam kararı geri çekilirken, bu eylem de kadınlar tarafından gerçekleştirilen ilk eylem olarak kayıtlara geçti.

İLK TÜRK DONANMASI İZMİR'DE KURULDU

İlk Türk denizcisi kabul edilen Çaka Bey, Türklere ait ilk donanmayı 1081 yılında İzmir'de kurdu.