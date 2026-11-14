15 KASIM PAZAR İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ |GDZ'DEN 9 İLÇEYE UYARI: SAATLERCE GELMEYECEK

Son dakika İzmir haberleri... 15 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi listesi açıklandı! Cihazlarınızı şimdiden şarj edin: Kent genelinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle birçok mahalle saatlerce karanlıkta kalacak. İşte ilçe ilçe, saat saat kesinti programı...
15 KASIM PAZAR İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Planlandı
10:00 - 13:00
Şebeke Bakım Çalışması
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aşağışakran, Bahçedere (12/4. Sk., 12/8. Sk., 12/9. Sk., Bahçedere Küme Evleri), Kapukaya (21/1 SK., 21/11. Sk., Kapıkaya Köyü İç Yolu, Kapukaya Karaahmetli Yolu Küme Evleri), Şakran Hasbi Efendi, Yüksekköy (28/2, Yüksekköy Küme Evleri)
Planlandı
01:00 - 01:30
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)
Planlandı
17:00 - 17:30
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)
Planlandı
08:00 - 12:00
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kavaklıdere, Naldöken, Ümit
Planlandı
23:30 - 23:45
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Erzene (116/10. Sk., 116/11. Sk., 116/12. Sk., 116/13. Sk., 116/17. Sk., 116/18. Sk., 116/19. Sk., 116/20. Sk., 116/8. Sk., 119/1. Sk., Cengizhan Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Hasan Ali Yücel Cd., Park İçi Yolu), Evka 3 (119/1. Sk.)
Planlandı
23:45 - 23:59
TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Doğanlar (1550/2. Sk., 1550/4. Sk., Bursa İzmir Otoyolu), Mevlana (1700. Sk., 1701. Sk., 1701/1. Sk., 1701/2. Sk., 1701/3. Sk., 1701/4. Sk., 1701/5. Sk., 1701/6. Sk., 1701/7. Sk., 1701/8. Sk., 1702. Sk., 1702/2. Sk., 1704. Sk., 1704/1. Sk., 1707. Sk., 1707/1. Sk., 1707/10. Sk., 1707/11. Sk., 1707/2. Sk., 1707/3. Sk., 1707/4. Sk., 1707/5. Sk., 1707/8. Sk., 1707/9. Sk., 1709. Sk., 1710. Sk., 1710/2. Sk., 1710/3. Sk., 1710/4. Sk., 1710/5. Sk., 1711. Sk., 1711/3. Sk., 1711/4. Sk., 1711/5. Sk., 1711/6. Sk., 1711/7. Sk., 1711/9. Sk., 1712. Sk., 1712/1. Sk., 1712/2. Sk., 1712/3. Sk., 1712/4. Sk., 1712/5. Sk., 1713/2. Sk., 1715. Sk., 1719. Sk., 1719/1. Sk., 1719/2. Sk., 1719/3. Sk., 1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., 1732. Sk., 1734. Sk., 1738/1. Sk., 1776. Sk., 1776/10. Sk., 1776/11. Sk., 1776/13. Sk., 1776/14. Sk., 1776/15. Sk., 1776/16. Sk., 1776/17. Sk., 1776/18. Sk., 1776/19. Sk., 1776/20. Sk., 1776/21. Sk., 1776/22. Sk., 1776/23. Sk., 1776/4. Sk., 1776/5. Sk., 1776/6. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk., 1776/9. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Park İçi Yolu), Yunus Emre (7402/5. Sk., 7402/6. Sk., 7402/7. Sk., 7402/8. Sk., 7402/9. Sk., 7408/6. Sk., 7524. Sk., İzmir Aydın Otoyolu Bağlantısı)
Planlandı
11:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)
Planlandı
10:00 - 17:00
Ağaç Kesimi
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gökçeağıl (GÖKÇEAĞIL 10, Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 3. Sk., Gökçeağıl 4. Sk., Gökçeağıl 5. Sk., Gökçeağıl 6. Sk., Gökçeağıl 7. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Cumhuriyet Cd., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı)
Planlandı
10:00 - 17:00
Ağaç Kesimi
DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gökçeağıl (Gökçeağıl 1. Sk., Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl 9. Sk., Gökçeağıl 9/1. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Keneler Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Vatan Cd.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa
Planlandı
10:00 - 12:00
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sütçüler (Akalan Köyü, Akevler Cd., Sütçüler Köyü İç Yolu, Tetik Sitesi Yolu Küme Evleri, Yaman Sk.)
Planlandı
11:00 - 15:00
Şebeke Bakım Çalışması
KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Sanayi Cd.)
Planlandı
09:30 - 17:30
Şebeke Bakım Çalışması
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şemsiler, Suludere (Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
Planlandı
09:30 - 17:30
Ağaç Kesimi
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Olgunlar (Avgan Küme Evleri)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Camiikebir (313. Sk.), Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Musabey (300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu)
Planlandı
09:00 - 11:00
Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma
MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esatpaşa (1. Abdi İpekçi Gç. Sk., 2. Abdi İpekçi Gç. Sk., Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Dirik Sk.), Kasımpaşa (1042. Sk., 1043. Sk., Altuğ Karaburun Cd., Altuğ Karaburun Gç. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Dirik Sk., Dsi Kanal Kıyısı Sk., Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk., Fidanlık Sk., Park Sk., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Sırrı Kınay Sk.), Mermerli (1418. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Haykıran Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Yahşelli (Pekenti Yolu Sk.)
Planlandı
09:00 - 16:00
Şebeke Bakım Çalışması
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kayaköy (Alabaş Küme Evleri)
Planlandı
10:30 - 14:00
Şebeke Bakım Çalışması
TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Subaşı (202. Sk., 206. Sk.)
Planlandı
09:00 - 16:00
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akdeniz (1315. Sk., Fevzi Paşa Blv., Gazi Osman Paşa Blv.)
Planlandı
09:00 - 17:00
Şebeke Bakım Çalışması
KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çınarlı (1557. Sk., 1560. Sk., 1560/1. Sk., 1561. Sk., 1562. Sk., 1563. Sk., Otobüs Durağı)