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Haberler İzmir 15 KASIM PAZAR İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ |GDZ'DEN 9 İLÇEYE UYARI: SAATLERCE GELMEYECEK

15 KASIM PAZAR İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ |GDZ'DEN 9 İLÇEYE UYARI: SAATLERCE GELMEYECEK

Son dakika İzmir haberleri... Pazar gününü evde geçirecek İzmirliler dikkat! Aliağa'dan Torbalı'ya kadar 9 ilçede şebeke ve trafo bakımı nedeniyle şalterler iniyor. Bazı bölgelerde 8 saati bulacak kesintiden etkilenecek mahalle ve sokakların tam listesi haberin devamında...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Son dakika İzmir haberleri... 15 Kasım Pazar İzmir elektrik kesintisi listesi açıklandı! Cihazlarınızı şimdiden şarj edin: Kent genelinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle birçok mahalle saatlerce karanlıkta kalacak. İşte ilçe ilçe, saat saat kesinti programı...

15 KASIM PAZAR İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

10:00 - 13:00

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aşağışakran, Bahçedere (12/4. Sk., 12/8. Sk., 12/9. Sk., Bahçedere Küme Evleri), Kapukaya (21/1 SK., 21/11. Sk., Kapıkaya Köyü İç Yolu, Kapukaya Karaahmetli Yolu Küme Evleri), Şakran Hasbi Efendi, Yüksekköy (28/2, Yüksekköy Küme Evleri)

Planlandı

01:00 - 01:30

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)

Planlandı

17:00 - 17:30

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)

Planlandı

08:00 - 12:00

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kavaklıdere, Naldöken, Ümit

Planlandı

23:30 - 23:45

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Erzene (116/10. Sk., 116/11. Sk., 116/12. Sk., 116/13. Sk., 116/17. Sk., 116/18. Sk., 116/19. Sk., 116/20. Sk., 116/8. Sk., 119/1. Sk., Cengizhan Cd., Çocuk Parkı İçi Yolu, Hasan Ali Yücel Cd., Park İçi Yolu), Evka 3 (119/1. Sk.)

Planlandı

23:45 - 23:59

TEİAŞ Trafo Bakım Çalışması

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Doğanlar (1550/2. Sk., 1550/4. Sk., Bursa İzmir Otoyolu), Mevlana (1700. Sk., 1701. Sk., 1701/1. Sk., 1701/2. Sk., 1701/3. Sk., 1701/4. Sk., 1701/5. Sk., 1701/6. Sk., 1701/7. Sk., 1701/8. Sk., 1702. Sk., 1702/2. Sk., 1704. Sk., 1704/1. Sk., 1707. Sk., 1707/1. Sk., 1707/10. Sk., 1707/11. Sk., 1707/2. Sk., 1707/3. Sk., 1707/4. Sk., 1707/5. Sk., 1707/8. Sk., 1707/9. Sk., 1709. Sk., 1710. Sk., 1710/2. Sk., 1710/3. Sk., 1710/4. Sk., 1710/5. Sk., 1711. Sk., 1711/3. Sk., 1711/4. Sk., 1711/5. Sk., 1711/6. Sk., 1711/7. Sk., 1711/9. Sk., 1712. Sk., 1712/1. Sk., 1712/2. Sk., 1712/3. Sk., 1712/4. Sk., 1712/5. Sk., 1713/2. Sk., 1715. Sk., 1719. Sk., 1719/1. Sk., 1719/2. Sk., 1719/3. Sk., 1721. Sk., 1722. Sk., 1723. Sk., 1724. Sk., 1732. Sk., 1734. Sk., 1738/1. Sk., 1776. Sk., 1776/10. Sk., 1776/11. Sk., 1776/13. Sk., 1776/14. Sk., 1776/15. Sk., 1776/16. Sk., 1776/17. Sk., 1776/18. Sk., 1776/19. Sk., 1776/20. Sk., 1776/21. Sk., 1776/22. Sk., 1776/23. Sk., 1776/4. Sk., 1776/5. Sk., 1776/6. Sk., 1776/7. Sk., 1776/8. Sk., 1776/9. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Park İçi Yolu), Yunus Emre (7402/5. Sk., 7402/6. Sk., 7402/7. Sk., 7402/8. Sk., 7402/9. Sk., 7408/6. Sk., 7524. Sk., İzmir Aydın Otoyolu Bağlantısı)

Planlandı

11:00 - 17:00

Şebeke Bakım Çalışması

BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Doğanlar (1410. Sk., 1417. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1605. Sk.), Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.), Ümit (1411. Sk., 1411/1. Sk., 1411/2. Sk., 1411/3. Sk., 1411/4. Sk., 1411/5. Sk., 1411/6. Sk., 1411/7. Sk., 1412. Sk., 1412/2. Sk., 1414. Sk., 1418. Sk.)

Planlandı

10:00 - 17:00

Ağaç Kesimi

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gökçeağıl (GÖKÇEAĞIL 10, Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 3. Sk., Gökçeağıl 4. Sk., Gökçeağıl 5. Sk., Gökçeağıl 6. Sk., Gökçeağıl 7. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Cumhuriyet Cd., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı)

Planlandı

10:00 - 17:00

Ağaç Kesimi

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gökçeağıl (Gökçeağıl 1. Sk., Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., Gökçeağıl 9. Sk., Gökçeağıl 9/1. Sk., Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl Keneler Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Vatan Cd.)

Planlandı

09:00 - 17:00

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fatih (Beyaz Sk., GÖKÇEN SK., Gökçen Sk., Gözde Sk., İsmail Cem Cd., Oruç Reis Cd., Polat Sk., Yazgın Sk., Yener Sk.)

Planlandı

09:00 - 17:00

Şebeke Bakım Çalışması

FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Fatih, Fevzi Çakmak, İsmetpaşa

Planlandı

10:00 - 12:00

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sütçüler (Akalan Köyü, Akevler Cd., Sütçüler Köyü İç Yolu, Tetik Sitesi Yolu Küme Evleri, Yaman Sk.)

Planlandı

11:00 - 15:00

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Sanayi Cd.)

Planlandı

09:30 - 17:30

Şebeke Bakım Çalışması

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şemsiler, Suludere (Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)

Planlandı

09:30 - 17:30

Ağaç Kesimi

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Olgunlar (Avgan Küme Evleri)

Planlandı

09:00 - 17:00

Şebeke Bakım Çalışması

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Camiikebir (313. Sk.), Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Musabey (300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu)

Planlandı

09:00 - 11:00

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Esatpaşa (1. Abdi İpekçi Gç. Sk., 2. Abdi İpekçi Gç. Sk., Altuğ Karaburun Cd., Atatürk Cd., Dirik Sk.), Kasımpaşa (1042. Sk., 1043. Sk., Altuğ Karaburun Cd., Altuğ Karaburun Gç. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Dirik Sk., Dsi Kanal Kıyısı Sk., Eski Belen Yolu Sk., Eski Haykıran Yolu, Eski Haykıran Yolu Sk., Fidanlık Sk., Park Sk., Şehit Aycan Aksoy Garaj İçi Küme Evleri, Sırrı Kınay Sk.), Mermerli (1418. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Eski Haykıran Yolu Sk., Pekenti Yolu Sk.), Yahşelli (Pekenti Yolu Sk.)

Planlandı

09:00 - 16:00

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kayaköy (Alabaş Küme Evleri)

Planlandı

10:30 - 14:00

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Subaşı (202. Sk., 206. Sk.)

Planlandı

09:00 - 16:00

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akdeniz (1315. Sk., Fevzi Paşa Blv., Gazi Osman Paşa Blv.)

Planlandı

09:00 - 17:00

Şebeke Bakım Çalışması

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çınarlı (1557. Sk., 1560. Sk., 1560/1. Sk., 1561. Sk., 1562. Sk., 1563. Sk., Otobüs Durağı)

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