Ara tatilde İzmir'i keşfetme zamanı! Görecek çok yer var: Evde durmayın... | İzmir'de ara tatil nasıl değerlendirilir?

5. KÜLTÜRPARK'TA AÇIK HAVANIN TADINI ÇIKARIN

Her gezi için müze ya da etkinlik bileti almak gerekmiyor. Konak'taki Kültürpark, çocuklarla açık havada vakit geçirmek isteyen aileler için şehir merkezindeki en kolay alternatiflerden biri.

Geniş yeşil alanlarında yürüyüş yapabilir, çocuklarla küçük oyunlar oynayabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ailece kitap okumak, fotoğraf çekmek veya küçük bir piknik molası vermek de tatil gününe farklı bir renk katabilir.