Atık malzemelerden ‘Sofra’ kurdu

TİRELİ sanatçı Tuğçe Aytürk'ün, Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iki firmanın atık malzemelerini kullanarak hazırladığı "Sofra" adlı eseri, COP31 kapsamında Antalya'da açılan "Artık" sergisinde sanatseverlerle buluştu. Dinamik Yalıtım ve Güloğlu Plastik'in üretim atıklarından hazırlanan 5 metrekarelik eser, sanayi atıklarının sanat yoluyla yeniden değerlendirilebileceğini ortaya koydu. Altı sanatçının 19 eserinin yer aldığı sergide; geri dönüşüm, doğanın korunması ve gelecek kuşaklara bırakılacak çevresel miras konuları işlendi. Dinamik Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş ile Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu Uğuz, üretim atıklarının sanatsal bir çalışmaya dönüşmesinden ve Tireli bir sanatçının uluslararası iklim zirvesiyle eş zamanlı düzenlenen sergide yer almasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Akdaş, "Tire'de üreten bir kurum olarak, kentimizden bir sanatçının COP31 ile eş zamanlı düzenlenen bu sergide yer almasını değerli buluyoruz. 'Sofra', sanayiciyle sanatçının ortak bir mesele etrafında buluşabileceğini gösterdi. Bu buluşmanın merkezinde de kaynakları daha dikkatli kullanmak ve geleceğe karşı sorumluluk duymak var" diye konuştu.