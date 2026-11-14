İtalya’da İzmir sofrası kurulacak

İTALYA'NIN Sardinya Adası'ndaki Siurgus Donigala'da düzenlenen Saboris Antigus Festivali'nde İzmir'i ve Ege mutfağını, İzmir merkezli Monreve Group,emsil edecek. Michelin Rehberi tarafından üç yıl üst üste Bib Gourmand ödülüne layık görülen LA Mahzen'in Şefi Turan Kakan ve ekibi, boyozdan kokorece, kabak çiçeği dolmasından geleneksel zeytinyağlılara uzanan özel bir seçkiyle İzmir'in gastronomi kültürünü uluslararası ziyaretçilerle buluşturacak.

ZENGİN KÜLTÜR ANLATILACAK

İTALYA'NIN Sardinya Adası'nda bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Saboris Antigus Festivali, 25 Ekim - 20 Aralık 2026 tarihleri arasında Trexenta ve Sarcidano bölgelerindeki dokuz farklı yerleşimde gastronomi ve kültür meraklılarını ağırlıyor. Festivalin gastronomi programında, Michelin Rehberi tarafından üç yıl üst üste Bib Gourmand ödülüne layık görülen LA Mahzen'in Şefi Turan Kakan ve ekibi görev alacak. Yerel malzemeleri ve mevsimsel ürünleri merkeze alan mutfak yaklaşımıyla Kakan, İzmir'in geleneksel tariflerini ve Ege mutfağının zenginliğini uluslararası ziyaretçilere tanıtacak. Festival için hazırlanan seçki, bölgenin sokak lezzetlerinden zeytinyağlı yemeklerine uzanan gastronomi birikimini bir araya getirecek.