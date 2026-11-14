İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Şam’a direkt uçuşlar başladı

TAV Havalimanlarından yapılan açıklamaya göre, SunExpress, İzmir'den Şam'a çarşamba ve cuma, Şam'dan İzmir'e ise perşembe ve cumartesi günleri sefer düzenleyecek.

İlk sefer, XQ 816 sefer sayılı Boeing 738 tipi uçakla gerçekleştirildi. Yeni hattın açılışı dolayısıyla terminalde tören düzenlendi.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, yılın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla 11 milyon 477 bin 24 yolcuya hizmet verdi. Havalimanından 22 hava yoluyla 26 iç hat ve 73 dış hat olmak üzere toplam 99 destinasyona direkt uçuş gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Ege Genel Müdürü Candemir Akyıldız, İzmir Adnan Menderes Havalimanından Şam'a ilk kez direkt uçuşların başlamasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Akyıldız, "TAV Havalimanları olarak paydaşlarımızla işbirliği içinde İzmir'i dünyaya bağlayan uçuş ağını geliştirmek ve yolcularımıza en iyi seyahat deneyimini sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.