İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri adliyede

İŞ insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire eski Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ile Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz yer alıyor.