İzmir’de güvenli kapora tuzağını usta bozdu!

İZMİR'DE bir oto ekspertiz firmasında çalışan M.Ç.'yi internetteki araç ilanı üzerinden arayan ve kendini asker olarak tanıtan dolandırıcı, noter üzerinden güvenli kapora bahanesiyle 30 bin lira istedi. Durumdan şüphelenen iş yeri sahibi Ufuk Ongun, M.Ç. gibi konuşarak dolandırıcıları oyalayarak görüşmeyi kayda aldı. Bir süre sonra notere gittiğini söyleyen kişi, telefonu sözde bir notere verdi.

"BÖYLE BİR UYGULAMA YOK"

KENDİNİ noter çalışanı olarak tanıtan kişi, gerçekte var olmayan 'güvenli kapora' adlı bir uygulamadan söz ederek iki tarafın da bankacılık uygulaması üzerinden işleme girmesi gerektiğini söyledi. Ongun'un 'Beni dolandırmaya çalıştığınızın farkındayım, 15 dakikadır sizi oyalıyorum' demesinin ardından telefon kapatıldı. görüşme sırasında kendisinden 30 bin lira kapora talep edildiğini anlatan Ongun, "Bunu profesyonelce istediler" dedi. Ongun, "Aracı alırken ruhsat sahibine yapılır. Burada tam tersi bir mantık var. Satıcılar asla para göndermezler. Güvenli ödeme sistemi ile ilgili bir karmaşadan kaynaklı, bu yeni dolandırıcılığı başlattılar. Sadece güvenli ödeme sistemi vardır. O da satış anında yapılır. Satıcı, hiçbir şekilde herhangi bir banka hesabına para göndermemelidir" şeklinde konuştu.