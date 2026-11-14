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Haberler İzmir İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? | İZSU DUYURDU: 14 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? | İZSU DUYURDU: 14 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU, İzmirlileri uyardı. İzmir'in o ilçelerinde saatlerce sular akmayacak. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde sular akmayacak? İşte 14 Kasım Cumartesi İzmir su kesintisi...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 14 Kasım Cumartesi İzmir su kesintisi...

İZMİR SU KESİNTİSİ 14 KASIM

BERGAMA - BAHÇELİEVLER, ZAFER 14.11.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR - ALİ FUAT CEBESOY, DOĞANAY, REFET BELE, TAHSİN YAZICI 14.11.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA - ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 14.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ - ÇAĞDAŞ, EGEKENT, KÜÇÜK ÇİĞLİ 14.11.2026 saat 08:26 ile 10:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KONAK - EGE, UMURBEY 14.11.2026 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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