İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? | İZSU DUYURDU: 14 KASIM İZMİR SU KESİNTİSİ

Son dakika İzmir haberleri... İZSU duyurdu. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 14 Kasım Cumartesi İzmir su kesintisi...
İZMİR SU KESİNTİSİ 14 KASIM
BERGAMA - BAHÇELİEVLER, ZAFER 14.11.2026 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR - ALİ FUAT CEBESOY, DOĞANAY, REFET BELE, TAHSİN YAZICI 14.11.2026 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA - ÖREN EGEMEN, ÖREN 75.YIL CUMHURİYET 14.11.2026 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ - ÇAĞDAŞ, EGEKENT, KÜÇÜK ÇİĞLİ 14.11.2026 saat 08:26 ile 10:26 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - EGE, UMURBEY 14.11.2026 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.