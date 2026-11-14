İzmir'in en huzurlu 3 ilçesi belli oldu! Şehrin gürültüsünden kaçmak isteyenler bu ilçelere yöneliyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de büyükşehir kalabalığından, trafikten ve günlük hayatın stresinden uzaklaşmak isteyenlerin dikkatini çeken 3 ilçe belli oldu. Doğal güzellikleri, sakin sokakları ve huzurlu atmosferleriyle öne çıkan bu ilçeler, adeta şehir hayatından kaçış noktası sunuyor. Peki İzmir'in en huzurlu ilçeleri hangileri? Listede hangi ilçeler var?
3. KARABURUN: DOĞAYLA BAŞ BAŞA BİR YAŞAM
İzmir'in en sakin kıyı rotalarından Karaburun, bakir koyları, küçük sahil yerleşimleri ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Büyük turizm merkezlerinin hareketliliğinden uzaklaşmak isteyenler için güçlü bir alternatif sunuyor.
1.SEFERİHİSAR: SAKİN ŞEHİR UNVANIYLA ÖNE ÇIKIYOR
Türkiye'nin ilk Cittaslow (Sakin Şehir) unvanlı ilçesi olan Seferihisar, yavaş yaşam anlayışıyla dikkat çekiyor.
Özellikle Sığacık'ın taş sokakları, tarihi kalesi, üretici pazarı ve sahil atmosferi huzur arayanların ilgisini çekiyor.