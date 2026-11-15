İzmir’den dünyaya açılan yat tasarımı!

İ zmir Ekonomi Üniversitesi İç Mimarlık bölümü mezunu Fatih Benzer, kendi ofisinde geliştirdiği Nautilus adlı motor yat projesini uluslararası tasarım yarışmasına taşıdı. Genç tasarımcının 15 Nisan'da yaptığı başvuru, 30 Eylül'de kabul edildi. Nautilus, A' Design Award & Competition 2027'nin yat ve deniz araçları tasarımı kategorisinde değerlendirilecek. İzmirli olan 29 yaşındaki Benzer, 2022'de üniversiteden mezun olduktan sonra tekne ve motor yat tasarımları üzerinde çalışmayı sürdürdü. İçmimarlık eğitiminde edindiği mekân düzenleme, ergonomi ve malzeme bilgisini deniz araçlarına uyarlayan Benzer, Nautilus'un bütün tasarım sürecini tek başına yürüttü. Altı aylık çalışmayla hazırlanan proje, aynı anda 10 kişinin seyahat edebileceği şekilde tasarlandı. Dört kişilik konaklama kapasitesi bulunan motor yatta, günübirlik gezilerin yanı sıra teknede gecelemeye uygun bir düzen oluşturuldu.

DENİZİ KORUYAN ÇÖZÜMLER

Benzer, 40 metre altındaki motor yatlar sınıfında ele aldığı projesinde avangart bir görünüm hedefledi. Alışılmış çizgilerin dışına çıkmayı amaçlayan genç tasarımcı, dış görünümle birlikte yaşam alanlarının verimli kullanımını da gözetti. Seyahat ve konaklama ihtiyaçları, 18 metrelik gövdenin sunduğu alan içinde birlikte değerlendirildi. Proje tasarımında deniz ekosistemi üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlayan sistemlere de yer verildi. Benzer'in verdiği bilgiye göre projede, tuvalet atıklarının arıtılması için ultrafiltrasyon ve ultraviyole teknolojilerinden yararlanan üniteler öngörülüyor. Gövde korumasında ise ağır metal içeren zehirli boyalar yerine silikon esaslı kaplamalar ve deniz canlılarının gövdeye tutunmasını önlemeye yönelik ultrasonik sistemler planlandı.