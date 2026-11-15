Haberler İzmir İzmir'in bu sırlarını çok az kişi biliyor! Tarihi duyunca şaşıracaksınız İzmir'in bu sırlarını çok az kişi biliyor! Tarihi duyunca şaşıracaksınız Ege'nin incisi İzmir, yalnızca denizi, güneşi ve turistik güzellikleriyle değil, binlerce yıllık geçmişinde sakladığı şaşırtıcı hikayelerle de dikkat çekiyor. İşte İzmir hakkında duyunca şaşıracağınız birbirinden ilginç bilgiler... HABER MERKEZİ









Antik çağlardan bu yana bilim, felsefe, sağlık ve kültür alanlarında önemli bir merkez olan kent, pek çok kişinin bilmediği tarihi özelliklere ev sahipliği yapıyor. Parşömen kağıdının Bergama'da ortaya çıkmasından İzmirli kadınların 1828 yılında gerçekleştirdiği ekmek zammı protestosuna, Türkiye'nin tiyatrosu bulunan ilk köyünden dünyaca ünlü filozofların izlerine kadar İzmir'in geçmişi adeta tarih kitaplarını aratmıyor.

PARŞÖMENİN HİKAYESİ BERGAMA'DA BAŞLADI

Bugün dünyanın dört bir yanında bilinen parşömen kağıdının geçmişi İzmir'in Bergama ilçesine uzanıyor. Hayvan derisinin özel işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen parşömen, MÖ 2. yüzyıldan itibaren dünyaya yayıldı. İZMİRLİ KADINLARIN 1828 YILINDAKİ TARİHİ EYLEMİ İzmir'in kadınların toplumsal hayattaki güçlü konumuyla anılmasının geçmişi de oldukça eskiye dayanıyor. Visit İzmir'de yer alan bilgilere göre, 1828 yılında ekmek fiyatlarına yapılan zam üzerine İzmirli kadınlar protesto gerçekleştirdi. Üç gün süren eylemlerin ardından zam kararının geri çekilmesi, kadınların gerçekleştirdiği erken dönem toplumsal eylemler arasında dikkat çekici bir yer edindi.