İzmir'in bu sırlarını çok az kişi biliyor! Tarihi duyunca şaşıracaksınız

Antik çağlardan bu yana bilim, felsefe, sağlık ve kültür alanlarında önemli bir merkez olan kent, pek çok kişinin bilmediği tarihi özelliklere ev sahipliği yapıyor. Parşömen kağıdının Bergama'da ortaya çıkmasından İzmirli kadınların 1828 yılında gerçekleştirdiği ekmek zammı protestosuna, Türkiye'nin tiyatrosu bulunan ilk köyünden dünyaca ünlü filozofların izlerine kadar İzmir'in geçmişi adeta tarih kitaplarını aratmıyor.
PARŞÖMENİN HİKAYESİ BERGAMA'DA BAŞLADI
Bugün dünyanın dört bir yanında bilinen parşömen kağıdının geçmişi İzmir'in Bergama ilçesine uzanıyor. Hayvan derisinin özel işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen parşömen, MÖ 2. yüzyıldan itibaren dünyaya yayıldı.
İZMİRLİ KADINLARIN 1828 YILINDAKİ TARİHİ EYLEMİ
İzmir'in kadınların toplumsal hayattaki güçlü konumuyla anılmasının geçmişi de oldukça eskiye dayanıyor. Visit İzmir'de yer alan bilgilere göre, 1828 yılında ekmek fiyatlarına yapılan zam üzerine İzmirli kadınlar protesto gerçekleştirdi. Üç gün süren eylemlerin ardından zam kararının geri çekilmesi, kadınların gerçekleştirdiği erken dönem toplumsal eylemler arasında dikkat çekici bir yer edindi.
TÜRKİYE'NİN TİYATROSU BULUNAN İLK KÖYÜ İZMİR'DE
Seferihisar'a bağlı Bademler Köyü, tiyatro geleneğiyle Türkiye'nin dikkat çeken yerleşimlerinden biri. 1969 yılında açılan 140 kişilik tiyatro binasında köylüler tarafından hazırlanan oyunlar sahneleniyor.
DÜNYACA ÜNLÜ FİLOZOFLARIN İZİ İZMİR'DE
Homeros, Herakleitos, Ksenofanes ve Anaksagoras gibi önemli düşünür ve edebiyatçıların yaşamlarının bir bölümü İzmir ve çevresinde geçti. Bu yönüyle kent, antik çağın önemli düşünce merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor.
İZMİR GEÇMİŞTE DE ŞİFA MERKEZİYDİ
Bugün sağlık turizmiyle öne çıkan İzmir, antik dönemlerde de şifa arayanların uğrak noktalarından biriydi. Bergama'daki Asklepion, Balçova'daki Agamemnon kaplıcaları ve Urla'daki tarihi Karantina Adası, kentin sağlık tarihindeki önemli durakları arasında yer alıyor.
'GÜZEL İZMİR' YAKIŞTIRMASI ANTİK ÇAĞA UZANIYOR
İzmir'in 'Güzel İzmir' olarak anılması yeni bir alışkanlık değil. Tarihçi Herodot'un kentin doğal güzelliklerine ve iklimine ilişkin övgü dolu sözleri, İzmir'in antik dönemlerden itibaren hayranlık uyandırdığını gösteriyor. Böylece kentin güzelliği yüzyıllardır anlatılan bir hikayeye dönüşüyor.