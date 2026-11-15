İzmir’in yol haritası için ortak akıl çağrısı

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de düzenlenen Eğitime Destek Platformu toplantısında eğitim, gençlik ve bağımlılıkla mücadele konularını değerlendirdi. Toplantıların yalnızca fikir alışverişi amacı taşımadığını belirten Kasapoğlu, bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmaların verimliliğinin değerlendirilmesi ve gelecek dönemin hedeflerinin somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. İzmir'in 30 ilçesi ve farklı demografik yapısıyla kapsamlı bir çalışma gerektirdiğine işaret eden Kasapoğlu, kamu kurumları, üniversiteler, eğitim kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.