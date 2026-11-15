Ödemiş’in incisi Birgi’nin yolları yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Birgi Mahallesi'nde altyapı çalışmalarının ardından üstyapı yenilemesini de tamamladı.
İZSU ve diğer kurumların altyapı çalışmalarının ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, mahallenin yollarını tarihi dokusuna uygun şekilde yeniledi. Çalışmalar kapsamında Birgi'nin ana güzergahı Fatih Mehmet Bey Caddesi ile 8 sokakta kapsamlı düzenleme yapıldı.
TARİHİ MAHALLENİN YOLLARI YENİLENDİ
Tarihi mahallede 15 bin metrekare granit küptaş, 4 bin 500 metrekare andezit kaldırım taşı ve 16 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 5 futbol sahası büyüklüğünde toplam 35 bin 500 metrekarelik alanı yenileyerek mahalleye tarihi dokusuna yakışır bir görünüm kazandırdı.
BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR
Çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ileten Ödemiş Birgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan, mahalledeki altyapı ve yol sorunlarının giderildiğini belirterek, "Birgi'de altyapı sorunlarımız vardı. Öncelikle İZSU Genel Müdürlüğü kanalizasyon çalışmalarını tamamladı. Ardından elektrik altyapısı yenilendi. Yollarımızın durumu da oldukça kötüydü. Şimdi Başkanımız Dr. Cemil Tugay sayesinde yollarımız granit ve kilit parke taşlarıyla yenilendi. Gayet güzel, kışa hazır bir durumdayız. Turistlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. Tarih ve kültür turizminin ön planda olduğu mahallemizde yapılan tüm çalışmalar için teşekkür ederiz" dedi.