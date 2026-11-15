Ödemiş’in incisi Birgi’nin yolları yenilendi





BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ileten Ödemiş Birgi Mahallesi Muhtarı Mutlu Sulukan, mahalledeki altyapı ve yol sorunlarının giderildiğini belirterek, "Birgi'de altyapı sorunlarımız vardı. Öncelikle İZSU Genel Müdürlüğü kanalizasyon çalışmalarını tamamladı. Ardından elektrik altyapısı yenilendi. Yollarımızın durumu da oldukça kötüydü. Şimdi Başkanımız Dr. Cemil Tugay sayesinde yollarımız granit ve kilit parke taşlarıyla yenilendi. Gayet güzel, kışa hazır bir durumdayız. Turistlerimizi ağırlamayı bekliyoruz. Tarih ve kültür turizminin ön planda olduğu mahallemizde yapılan tüm çalışmalar için teşekkür ederiz" dedi.

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