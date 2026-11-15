Haberler İzmir Seferihisar’da taşkınlara karşı 150 milyon liralık yatırım Seferihisar’da taşkınlara karşı 150 milyon liralık yatırım İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar’da taşkın riskini azaltmak için Kokarazmak Deresi’nde çalışma başlattı. Payamlı ve Doğanbey mahallelerini ilgilendiren 150 milyon liralık yatırımla derenin 1,6 kilometrelik bölümü genişletilecek. Projenin 2027 yılı haziran ayında tamamlanması planlanıyor. HABER MERKEZİ









İzmir Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışların neden olduğu su baskınlarına karşı altyapı yatırımlarını sürdürüyor. İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar'da geçen kış ve ilkbahar aylarında yaşanan taşkınların ardından Kokarazmak Deresi'nde çalışma başlattı. 150 milyon liralık yatırımla derenin yerleşim alanlarından geçen bölümü genişletilerek yağmur suyunu taşıma kapasitesi artırılacak. Projeyle özellikle yoğun yağışlarda çevredeki evlerin ve yerleşim alanlarının su baskınlarından korunması amaçlanıyor.





1,6 KİLOMETRELİK DERE YATAĞI GENİŞLETİLECEK

İZSU ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kokarazmak Deresi'nin 1,6 kilometrelik bölümünde düzenleme yapılacak. Mevcut dere yatağı genişletilerek yağmur suyunun daha rahat ve güvenli şekilde akması sağlanacak. Geçmiş yıllarda Payamlı Deresi'nin yerleşim alanından geçen bölümünün kapatılması ve suyunun Kokarazmak Deresi'ne yönlendirilmesi nedeniyle iki derenin taşıdığı su aynı noktada birleşiyor. Bu nedenle çalışmada öncelikle Kokarazmak Deresi'nin kapasitesinin artırılması hedefleniyor.